25 nov 2021 17:54

GLI HANNO FATTO UN HULOT COSÌ - SI RITIRA L'ECOLOGISTA NICOLAS HULOT, GIÀ MINISTRO DI MACRON, DOPO LE ACCUSE DI AGGRESSIONE SESSUALE E STUPRO ARRIVATE DA DIVERSE DONNE - "ABBANDONO DEFINITIVAMENTE LA VITA PUBBLICA PERCHÉ SONO SFINITO. NON AUGURO A NESSUNO DI VIVERE L'INCUBO CHE STO VIVENDO, SONO AFFERMAZIONI PURAMENTE FALSE" - STASERA IN FRANCIA VA IN ONDA LA TRASMISSIONE CHE LO METTE ALLA GOGNA…