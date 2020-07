GLI HANNO FATTO IL MAZZO – UN VENDITORE DI ROSE BENGALESE È STATO AGGREDITO DA DUE RAGAZZI CHE LO HANNO BUTTATO NELLE ACQUE DEL NAVIGLIO, A MILANO – LUI DICE DI NON SAPERE IL MOTIVO PER CUI L’HANNO FATTO: ERANO LE 2.15 DI NOTTE E IMPROVVISAMENTE GLI SI SONO AVVICINATI E LO HANNO INIZIATO A INSULTARE. POI…

Cesare Giuzzi per www.corriere.it

Lo hanno aggredito senza motivo. Gli si sono scagliati addosso in due, avevano più o meno 25 anni a testa. Lo hanno insultato e colpito. Lui ha cercato di difendersi, di scappare, ma non c’è riuscito e in pochi secondi s’è ritrovato nelle acque del Naviglio. Vittima della brutale aggressione un venditore di rose bengalese di 55 anni che la sera gravita nella zona della Darsena in cerca di coppiette e clienti.

I soccorsi

L’uomo è stato soccorso e aiutato ad uscire dall’acqua da alcuni passanti e ragazzi che si trovavano a quell’ora della notte lungo i Navigli, poi è stato medicato dal 118. Ma le sue condizioni non sono apparse problematiche, tanto che lui stesso ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Tutto è avvenuto domenica notte intorno alle 2.15 nel cuore della Darsena, vicino al locale «Gud» quando al centralino di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un uomo in acqua. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, una volante della polizia e anche un equipaggio dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno trovato il 55enne S. M. C. già fuori dall’acqua.

Il bengalese ha raccontato di essere stato avvicinato dai due giovani mentre era intento a parlare con alcuni clienti e di essere subito stato insultato e aggredito «senza un motivo». A quel punto ha cercato di allontanarsi ma è stato inseguito e raggiunto e poi spinto con forza giù da un gradone della Darsena. Una volta in acqua i suoi aggressori si sono dileguati approfittando del fatto che c’era molta gente in quel momento nella zona.

Le indagini

Sul posto la polizia non ha trovato testimoni diretti dell’aggressione, ma sono stati alcuni passanti ad aiutarlo a raggiungere la riva per uscire dall’acqua. Gli agenti delle Volanti hanno ascoltato la sua ricostruzione e hanno cercato, invano, di rintracciare i due giovani. Lui, dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale, è ritornato a piedi verso casa con l’invito a presentare formale querela per aggressione. Quanto al mazzo di rose, il bengalese è riuscito a portarlo fuori dall’acqua, ma ormai distrutto.

