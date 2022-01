HANNO FATTO LA PELLE AD “APOLLO” – IL RICCASTRO LEON BLACK, FONDATORE DEL COLOSSO DEL PRIVATE EQUITY “APOLLO GLOBAL MANAGEMENT” GIA' COSTRETTO A DIMETTERSI PER I LEGAMI CON JEFFREY EPSTEIN, È STATO ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI DALLA SUA EX AMANTE, UNA MODELLA RUSSA 38ENNE: LEI SI È MESSA IN TASCA 20 MILIONI PER NON RIVELARE I DETTAGLI DELLA RELAZIONE DURATA SEI ANNI, MA ADESSO HA RACCONTATO DI ESSERE STATA COSTRETTA A SODDISFARE I BISOGNI SESSUALI DI…

Non vuole naufragare da solo Leon Black, fondatore del colosso del private equity Apollo Global Management e 214esimo uomo più ricco al mondo. Già costretto a dimettersi a marzo dello scorso anno a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, miliardario condannato per pedofilia e morto suicida in carcere, a giugno il potente finanziere newyorkese - 70 anni e un patrimonio di 10,4 miliardi: collezionista d'arte, nel 2012 pagò 120 milioni per l'Urlo di Munch - è stato accusato di abusi sessuali dalla sua ex amante Guzel Ganieva, modella russa 38enne che sostiene di essere anche stata costretta a volare in Florida con lui per «soddisfare i bisogni sessuali» dell'amico.

Quel giorno non successe niente, ma Black - afferma la modella - avrebbe abusato di lei per anni, la avrebbe manipolata e, infine, costretta a firmare un accordo di segretezza nel 2015. Per gli avvocati di Black è tutta «opera di fantasia»; Ganieva ribatte che il magnate, oltre ad aver abusato di lei, le ha anche «rovinato la reputazione» accusandola di estorsione. Il finanziere, sposato e padre di 4 figli, nega gli addebiti, ma ammette di aver dato alla sua ex amante circa 20 milioni per non farle rivelare i dettagli di un legame durato sei anni.

Ora il miliardario è passato al contrattacco e sta trascinando nella contesa alcuni dei personaggi più in vista della città. Come rivela il Financial Times , Black avrebbe chiesto di accedere ai dati telefonici di Steven Rubenstein - uno dei più importanti dirigenti nel mondo delle pr newyorkesi, che fra i clienti annovera Donald Trump, Rupert Murdoch e la stessa Apollo - e di altri pezzi grossi di Wall Street. Rubenstein è stato informato dall'operatore telefonico Verizon, che sarà obbligato a consegnare i dati di ogni telefonata e messaggio passato sul suo iPhone nell'arco di 12 mesi: da lì Black vuole risalire ai contatti avuti dal principe delle pr con nove individui - fra cui giornalisti che hanno scritto del caso - per dimostrare di essere vittima di un tentativo di estorsione.

I legali di Rubenstein definiscono la mossa «vergognosa» e scorretta. «Ogni cittadino dovrebbe inorridire - hanno commentato - pensando che a un semplice spettatore possa essere ordinato di fornire i propri dati telefonici per volontà di una parte in causa». È stata Susan Estrich, accademica femminista che ha diretto la campagna presidenziale di Michael Dukakis nel 1988 e più recentemente ha difeso il boss di Fox News , Roger Ailes, accusato di molestie sessuali da diverse donne, a rivoltare il caso.

L'avvocatessa, che a novembre si è aggiunta a una squadra di primo livello, ha invocato una norma di solito usata nei casi di mafia per sostenere che Ganieva e i suoi legali dell'importante studio Wigdor avrebbero messo a punto un piano - che coinvolge due pr e un misterioso finanziatore in grado di arrivare allo scontro con un miliardario - «per ottenere ancora di più da Black, oppure distruggerlo».

Il miliardario vuole quindi capire chi paga le spese legali della controparte: stando alla lettera d'incarico fornita alla corte, Ganieva darebbe ai suoi legali il 38% dell'eventuale risarcimento ottenuto da Black, ma lo studio Wigdor non riceverebbe nulla se la causa non dovesse andare a buon fine. Dietro, però, gli avvocati di Black intravedono l'ombra di qualcuno più potente: forse l'ex socio del finanziere, Josh Harris, che sperava di prenderne il posto, o Michael Rubin, proprietario con Harris dei Philadelphia 76ers di basket. «È assurdo che il suo nome sia associato a questa storia», ha commentato il portavoce di Harris. Entrambi, però, sono citati nella causa intentata da Black.

