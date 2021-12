HANNO MORSO IL "VIPERETTA" - L’AVVOCATO DI MASSIMO FERRERO DOPO L’ARRESTO: “LO STANNO TRATTANDO PEGGIO DI TOTÒ RIINA" - LE MANETTE SONO SCATTATE PER IL CRAC DI 4 SOCIETÀ CON SEDE IN PROVINCIA DI COSENZA. UNA È LA “ELLEMME GROUP”, CHE SI SAREBBE ACCOLLATA UN DEBITO DI PIÙ DI UN MILIONE DI EURO CHE ALTRE COMPAGNIE DEL GRUPPO AVEVANO VERSO “RAICINEMA” . LA FIGLIA VANESSA AVREBBE SOTTRATTO OLTRE 740MILA EURO DALLE CASSE DELLE SOCIETÀ PER…

VANESSA MASSIMO FERRERO

Ferrero arrestato, crac di 4 società in provincia Cosenza

(ANSA) - Massimo Ferrero è stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Le società, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite qualche anno fa.

Una delle società coinvolte à la 'Ellemme group Srl', azienda che secondo i magistrati si sarebbe accollata complessivamente un debito di oltre un milione e 200mila euro che diverse società del gruppo avevano verso Rai Cinema Spa, "rinunciando così ad incassare i crediti dalla stessa vantati nei confronti di Rai Cinema Spa senza richiedere alcuna controprestazione e senza pattuire interessi-corrispettivi".

massimo ferrero viperetta

Una mossa che, si legge nelle carte "cagionava il dissesto della società Ellemme Group Srl'." Tre sono i capi d'imputazione che ricostruiscono la vicenda. L'amministratore unico della 'Ellemme' risulta essere Vanessa Ferrero, ma il presidente della Sampdoria, dice la procura, è l'amministratore di fatto.

massimo ferrero (1)

Lo stesso Ferrero, sempre secondo le indagini, risulta anche essere stato nel corso degli anni amministratore unico della 'Global Media srl', presidente del Cda di 'Mediaport spa' e amministratore unico di 'Mediaport Cinemas Srl', mentre la figlia è stata anche amministratore unico della 'Ferrero Cinemas srl'.

Per quanto riguarda il primo episodio, la Ellemme si sarebbe accollata un debito complessivo di 806mila euro che la Global Media srl, Mediaport Spa e Ferrero Cinemas avevano nei confronti di Rai Cinema; nel secondo capo di imputazione, il debito che finisce sulle spalle della Ellemme è di quasi 209mila euro (contratto da Mediaport srl e Mediaport Cinema) mentre nel terzo ammonta a oltre 239mila accumulati da Mediaport Cinema e Ferrero Cinemas.

vanessa ferrero

Ferrero arrestato:difensore, trattato peggio di Totò Riina

(ANSA) - "Lo stanno trattando peggio di Totò Riina". Così l'avvocato Pina Tenga, difensore di Massimo Ferrero, arrestato oggi a Milano per bancarotta. "Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola - prosegue la penalista - per chiedere che Ferraro possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all'apertura di una cassaforte".

Ferrero: Gip, sottratti da figlia 740mila euro casse società

(ANSA) - Vanessa Ferrero avrebbe sottratto oltre 740mila dalle casse della società per "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori". E' quanto scrive il Gip del tribunale di Paola in uno dei capi d'imputazione nei confronti della figlia di Massimo Ferrero, posta ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere il presidente della Sampdoria. Dal gennaio del 2011 al dicembre del 2012, si legge nell'ordinanza, "con ripetuti prelevamenti dai conti correnti bancari nella disponibilità della Ellemme Group Srl, sia in contante che a mezzo assegni, distraeva l'importo di 740.520 euro".

massimo ferrero viperetta

Arresto Ferrero:stupore Samp,'non chiare esigenze cautelari'

(ANSA) - "Con grande stupore si è appreso dell'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero, richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola per vicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa e rispetto alle quali non sono di chiara e immediata percezione le stesse esigenze cautelari". Lo sottolinea la Samp, aggiungendo che le vicende dell'inchiesta "sono del tutto indipendenti" dal club e dalle attivita' romane legate al cinema. I legali di Ferrero si mettono "a completa disposizione degli inquirenti" per "per chiarire fin da subito" la posizione del loro assistito.

VANESSA MASSIMO FERRERO

Ferrero: Sampdoria, vicende non riguardano club

(ANSA) - "Tali vicende, in ogni caso, preme precisare che sono del tutto indipendenti tanto rispetto alla gestione e alla proprietà della Società U.C. Sampdoria quanto rispetto alle attività romane di Ferrero e legate al mondo del cinema, già oggetto di procedura avanti al Tribunale di Roma". Lo si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla società blucerchiata in relazione all'arresto di Massimo Ferrero.

Arresto Ferrero: Federclubs, chi ama Samp si faccia avanti

(ANSA) - "Dal punto di vista mediatico questo è il punto più basso della storia lunga 75 anni della Sampdoria. Adesso chi davvero ama il club e vuole dare un segnale importante si faccia avanti, non si può più aspettare".

massimo ferrero con la figlia vanessa

Lo ha detto Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs all'ANSA commentando l'arresto di Massimo Ferrero. "La nostra posizione nei suoi confronti è sempre stata chiara - ha detto Vassallo -, oggi vediamo il nome della Sampdoria fare il giro d'Italia per notizie non belle e questo ci fa stare male.

Un paio di anni fa Edoardo Garrone disse che non avrebbe mai abbandonato la Sampdoria e le avrebbe garantito un futuro: confidiamo che ci sia un intervento di chi ha a cuore i colori blucerchiati. Se è vero che il club non appare interessato all'inchiesta, le conseguenze mediatiche e finanziarie sono imprevedibili. Non sappiamo cosa potrà succedere senza una nuova proprietà".

massimo ferrero (1) massimo ferrero one man show al premio colalucci (11) massimo ferrero (2)