HANNO PRESO IL DIABOLIK DE' NOANTRI – LUCIANO TERZINI HA 67 ANNI ED È NOTO PER I SUOI TRAVESTIMENTI DA FILM PER LE RAPINE ALLE POSTE. IERI A FIDENE GLI È ANDATA MALE: UNO DEGLI IMPIEGATI HA FATTO SCATTARE L’ALLARME E LA POLIZIA È ARRIVATA PRIMA CHE TERZINI POTESSE SCAPPARE – UNA VOLTA TRASFERITO IN COMMISSARIATO GLI AGENTI HANNO IMPIEGATO DIVERSE ORE PER RISALIRE ALLA SUA IDENTITÀ A CAUSA DELLE IMPRONTE DIGITALI FALSIFICATE DALLA COLLA – IN CASA GLI SONO STATI SEQUESTRATI 3MILA EURO IN CONTANTI E VARI TRAVESTIMENTI…

Estratto dell’articolo di Flaminia Savelli per www.ilmessaggero.it

Una maschera (in lattice) per camuffare il volto, come Tom Cruise nella fortunata pellicola “Mission Impossible” e con la pistola già carica: così il rapinatore, Luciano Terzini pluripregiudicato romano di 67 anni, ieri mattina alle otto ha tentato l’assalto alla filiale delle Poste di via Sinalunga, a Fidene.

luciano terzini il rapinatore mascherato delle poste 2

Un colpo ben studiato perché oltre a camuffarsi, il bandito aveva utilizzato la colla sui polpastrelli per non lasciare tracce. Appena entrato si è diretto verso le cassiere poi ha puntato l’arma contro la direttrice: «Dammi i soldi o ti ammazzo». Ma uno degli impiegati ha fatto scattare l’allarme: Terzini ha visto arrivare una macchina della polizia e ha tentato la fuga dalla porta secondaria della filiale. Arrivato nel piazzale, si è nascosto dietro una macchina parcheggiata. Un escamotage che non è sfuggito agli agenti del reparto Volanti che lo hanno visto, fermato e arrestato. Una volta trasferito in commissariato gli agenti hanno impiegato diverse ore per risalire alla sua identità a causa delle impronte digitali falsificate dalla colla.

[…] L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata, porto e detenzione abusiva di arma. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato munizioni, armi e oltre 3mila euro in contanti. Non solo: sono stati sequestrati anche gli altri travestimenti - con tanto di spiegazioni- che il rapinatore conservava in casa. Una lunga carriera criminale quella del bandito, già arrestato per quattro rapine alle poste. Tra il 2007 e il 2009 i carabinieri organizzarono una maxi operazione, “Jackals 2” terminata con l’arresto di Terzini e del complice che avevano messo a segno quattro rapine. A incastrare il 67enne era stata la comparazione antropometrica dei caratteri somatici del volto, confrontata con i fotogrammi, all’epoca ripresi dai sistemi di video sorveglianza dell’ultimo istituto bancario svaligiato, con le foto della scheda segnaletica. […]

