Estratto dell'articolo di Luisa Urbani per "il Messaggero"

Ieri gli abitanti della Balduina hanno tirato un sospiro di sollievo dopo aver trascorso intere giornate a subire le follie dell'«uomo degli stracci». È questo uno dei soprannomi che hanno dato a un ucraino senza fissa dimora di 47 anni che ormai da mesi terrorizza residenti e passanti di tutta la zona. […] Alle 8.30, sono intervenute due pattuglie della polizia per portare via l'uomo, che si aggirava nel quartiere con un bastone di legno minacciando chiunque incontrasse.

Come sempre aveva il capo ricoperto da foglie, dei bavaglini da neonato legati alle braccia e un lungo "mantello" realizzato con un lenzuolo. Grazie anche all'intervento di un'ambulanza del 118, l'ucraino è stato prima trasferito, in codice giallo, all'ospedale Santo Spirito perché in evidente stato di agitazione poi, dopo la visita, gli agenti lo hanno condotto all'ufficio immigrazione della polizia. Lì è stato identificato e quindi affidato ai servizi sociali. […]

LA RABBIA

«Mi auguro davvero di non rivederlo più in giro. Anche quando è più calmo e non aggredisce nessuno è comunque pericoloso perché si butta in mezzo alla strada rischiando di creare incidenti. Un giorno - racconta Andrea, che abita non lontano da viale delle Medaglie d'oro - con la mia auto ho quasi investito un ragazzo in scooter per schivare questo signore». […]Sabato sera ha rincorso, armato di catena, una ragazza che per la paura si è rifugiata in un albergo. Qualche settimana prima, tra via Pereira e via Fusco, pare abbia preso a cinghiate tre ragazzine sul monopattino. E prima ancora ha minacciato una signora e distrutto i fanali di diverse auto parcheggiate.

L'ESCALATION

L'uomo all'inizio «sembrava un senza fissa dimora bisognevole d'aiuto, ma in poco tempo ha iniziato a dar problemi non facendoci più stare tranquilli», denuncia Caterina, che lavora in zona. «Ha iniziato a mostrarsi aggressivo senza che ve ne fosse una ragione anche con chi gli aveva dato aiuto, portandogli dell'acqua o da mangiare», racconta ancora la ragazza. […]

Tutti concordano nel chiamare in causa l'alcool e i problemi psichici. «È spesso ubriaco e sempre alterato. Urla cose incomprensibili», raccontano. «Il problema - denuncia Francesca U., storica residente del quartiere - è che lo fermano, ma poi lo rilasciano perché sembra che nessuna delle vittime lo abbia denunciato. E così lo prendono, lo portano dove devono e in un paio di giorni ce lo ritroviamo di nuovo sotto casa. Siamo tutti molto preoccupati». […]

