HANNO SCONGELATO FILIPPO! – IL PRINCIPE COMPIE 99 ANNI E BUCKINGHAM PALACE CELEBRA LA RICORRENZA PUBBLICANDO UNA NUOVO FOTO CHE LO RITRAE INSIEME ALLA REGINA ELISABETTA – LA COPPIA, SPOSATA DA 72 ANNI, FESTEGGERÀ IN ISOLAMENTO A WINDSOR E VEDRÀ FIGLI E NIPOTI IN VIDEOCHIAMATA – MA NON SI FERMANO LE VOCI SULLA MORTE DEL PRINCIPE: E SUI SOCIAL SI IRONIZZA SULL'USO DI UN CARTONATO…

Da "www.repubblica.it"

ironia sul principe filippo

Sono 99 le candeline su cui soffia oggi il principe Filippo e Buckingham Palace celebra la ricorrenza pubblicando una nuovo foto che lo ritrae insieme alla regina Elisabetta.

L'immagine è stata scattata la settimana scorsa al castello di Windsor, dove la coppia reale, sposata da 72 anni, si è trasferita durante l'emergenza coronavirus. A quanto raccontano i tabloid britannici, la coppia reale vivrà il compleanno in isolamento, ma non rinuncerà a festeggiare con la famiglia attraverso una serie di videochiamate.

In particolare, dovrebbero esserci collegamenti video attraverso la piattaforma Zoom coi 4 figli - a cominciare dall'erede al trono Carlo, che si trova in Scozia con la moglie Camilla e proprio di recente s'è detto 'triste' di non poter abbracciare il padre -, con i nipoti e i pronipoti. Inclusi i 'ribelli' Harry e Meghan, che col piccolo Archie, dovrebbero contattarlo dagli Usa dove si sono trasferiti di recente.

il principe filippo

A credere ai soliti commentatori di cose reali, Filippo, ritiratosi quasi totalmente dalla scena pubblica da ormai tre anni, affronta la ricorrenza con una certa fierezza per il traguardo raggiunto, a dispetto delle inevitabili limitazioni e acciacchi dell'età e di episodiche chiacchiere ricorrenti sulla sua morte. A quanto pare il principe ama le nuove tecnologie, passione sempre coltivata nel corso della sua lunga vita, ricorda il biografo Robert Lacey, rivelando come questo gli valga ancora il nomignolo di "gadget man" in seno alla famiglia Windsor.

la regina elisabetta, il marito e i figli

La nuova foto del ritratto, nella quale i reali appaiono in splendida forma, è la prima immagine pubblica del principe Filippo, dopo quella scattata all'uscita dell'ospedale lo scorso 24 dicembre, quando era stato ricoverato a Londra per quattro giorni a causa di una "condizione pre-esistente".

il principe filippo e william

Dopo il ritiro a vita privata nel 2017, sono state poche le occasioni in cui il marito della regina si è fatto vedere in pubblico; lo scorso aprile, con una dichiarazione aveva ringraziato il personale in prima linea nella lotta al Covid-19, mettendo a tacere le voci che circolavano sulla sua presunta morte.

il principe filippo e il principe carlo 8 principe filippo 2 kate middleton e il principe filippo la presentazione di archie alla regina e al principe filippo principe filippo e elisabetta ii principe filippo e harry 1 principe filippo e harry 3 principe filippo e harry 4 principe filippo e harry 5 principe filippo e harry 6 principe filippo e nipoti principe filippo, harry, meghan 4 il principe filippo e andrea IL PRINCIPE FILIPPO regina elisabetta principe filippo principe filippo regina elisabetta con carlo principe filippo regina elisabetta la regina elisabetta e il principe filippo il principe filippo e il principe carlo 9 la regina elisabetta e il principe filippo il principe filippo e il principe carlo 1 il principe filippo e il principe carlo 3 il principe filippo e il principe carlo 2 il principe filippo e il principe carlo 6 il principe filippo e il principe carlo 7 il principe filippo e il principe carlo 5 il principe filippo e il principe carlo 4 la regina e il principe filippo