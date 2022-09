6 set 2022 10:12

HANNO UCCISO L'ORSA F43 – L'ANIMALE E’ MORTO IN VAL DI CONCEI, IN TRENTINO, DURANTE UN INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL RADIOCOLLARE – I VETERINARI DICONO CHE IL DECESSO È DOVUTO A UNA POSIZIONE SBAGLIATA NELLA “TRAPPOLA TUBO” (UNA SORTA DI GABBIA), NEL MOMENTO IN CUI L’ANESTETICO HA FATTO EFFETTO - DA TEMPO L'ORSA ERA MONITORATA A CAUSA DELL SUA CONFIDENZA CON GLI UOMINI... - VIDEO