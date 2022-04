HARAKIRI ALLA ROMANA - DUE CONIUGI GIAPPONESI NOVANTENNI SONO STATI TROVATI MORTI NELLA LORO CASA A ROMA, IN ZONA FLEMING - LA DONNA ERA SUL LETTO E AVEVA DIVERSE FERITE SUL CORPO, MENTRE L'UOMO ERA NELLA VASCA DA BAGNO CON UN COLTELLO IN MANO: SI SAREBBE TOLTO LA VITA CON L'ANTICO RITUALE GIAPPONESE DELL'HARAKIRI - GLI INVESTIGATORI INDAGANO SULL'IPOTESI DI OMICIDIO-SUICIDIO: NELLA STANZA DA LETTO DOVE È STATA TROVATA LA MOGLIE C'ERA…

Emilio Orlando per www.leggo.it

coppia di giapponesi morti a roma

Una coppia di coniugi è stata trovata morta in casa, questa mattina, a Roma. La tragedia è avvenuta in via Civitella d'Agliano, in zona Collina Fleming.

I due coniugi morti sono di nazionalità giapponese: lui, Tetsuo Sakamoto, aveva 92 anni ed era un professore universitario in pensione (aveva insegnato all'Orientale di Napoli), lei, Eikò Sakamoto 90. A dare l'allarme era stata la nuora, che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nell'appartamento, l'anziana è stata trovata morta sul letto, con le lenzuola sporche di sangue e diverse ferite sul corpo.

coppia di giapponesi morti a roma

Il marito, invece, era nella vasca da bagno con un coltello in mano. Secondo i primi accertamenti si sarebbe tolto la vita con l'harakiri, l'antico tragico gesto usato dai samurai nel Giappone antico, infliggendosi un fendente allo stomaco. Sul posto i poliziotti del commissariato Ponte Milvio e la scientifica. La donna aveva una ferita alla testa, il marito un vistoso taglio all'addome. Le indagini proseguono e non si esclude alcuna ipotesi, ma la più probabile al momento appare quella dell'omicidio-suicidio. Nella stanza da letto dove è stata trovata la moglie c'era anche una lettera.

harakiri SAMURAI DURANTE IL RITUALE SUICIDA HARAKIRI coppia di giapponesi morti a roma