Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Nell’autunno del 1962 l’università californiana di Berkeley era già capitale della protesta studentesca per i diritti civili […]. Shyamala Gopalan, studentessa indiana di endocrinologia, rimase affascinata da un discorso sulle diseguaglianze sociali pronunciato a un meeting da Donald Harris, giovane economista giamaicano che stava per conseguire il suo dottorato.

[…] La passione civile divenne rapporto sentimentale: nel 1963 si sposarono e un anno dopo nacque Kamala. Nei racconti della sua vita, la candidata democratica alla Casa Bianca cita spessissimo la madre: una ricercatrice, scomparsa nel 2009, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro il cancro. Totalmente assente, invece, con l’eccezione di una breve citazione nel discorso d’investitura alla convention democratica di Chicago, la figura paterna, nonostante Donald Harris […]

E nonostante, come ha scoperto il New York Times , l’85enne ormai ex docente, tuttora in ottima salute, viva a tre chilometri dalla residenza della vicepresidente degli Stati Uniti […] i due non si sentono quasi mai e non si sono mai incontrati negli ultimi anni. Unica eccezione una cena a Washington nel 2016, quando Kamala fu eletta senatrice della California.

È stato scritto che la Harris tiene a distanza il padre perché nei comizi elettorali Donald Trump lo descrive come un economista marxista che ha indottrinato Kamala. Ma lui, pur avendo criticato da sinistra l’economia classica e avendo studiato l’opera di Marx, come di molti altri economisti, da Keynes a Sraffa, non è mai stato marxista. […]

La storia della rottura con Kamala è molto più profonda, dolorosa e inizia col divorzio da Shyamala nel 1972. Nemmeno Kamala, nelle sue memorie, spiega il perché della fine del rapporto tra i suoi genitori. Accenna solo a crescenti dissapori e sgarbi tra i due accademici, mentre Donald otteneva cattedre in atenei lontani, prima in Illinois poi in Wisconsin. La separazione ci fu già nel 1969.

Quando l’economista tornò in California – nel 1972, primo afroamericano a ottenere una docenza di ruolo a Stanford – la battaglia per il divorzio era ormai conclusa. E il padre di Kamala sfogò la sua amarezza per non aver ottenuto l’affidamento delle figlie, Kamala e Maya, accusando lo Stato della California di aver sentenziato che un padre non è in grado di svolgere la funzione dei genitori, […]

Rancore, forse, anche nei confronti delle figlie che scelsero di restare con la madre: rancore che Donald si è portato dietro per tutta la vita. […] nel 1978 Harris dedicò il suo libro di maggior successo ( Accumulazione del capitale e distribuzione del reddito ) alle sue due figlie. Ma non le volle mai incontrare.

Non andò al funerale di Shyamala nel 2009, né al matrimonio di Kamala con Doug Emhoff nel 2015. E disertò, tre anni e mezzo fa, la cerimonia inaugurale della presidenza Biden-Harris. Ma ora pare si sia offerto di dare i suoi consigli di politica economica alla figlia, proponendo un incontro pubblico a Baltimora, sede della campagna di Kamala e di aziende delle quali suo padre è consulente.

