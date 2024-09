HARRY BIRTHDAY! – IL PRINCIPE HARRY COMPIE 40 ANNI: FESTEGGERÀ A CASA, NEGLI STATI UNITI, ASSIEME A MOGLIE MEGHAN, FIGLI E QUALCHE AMICO DI VECCHIA DATA – IL PADRE CARLO GLI FARÀ GLI AUGURI SU SKYPE, MENTRE IL FRATELLO WILLIAM DIFFICILMENTE SI FARÀ SENTIRE: NON HA ALCUNA INTENZIONE DI RIALLACCIARE I RAPPORTI – ROBERT JOBSON, IL BIOGRAFO DEI WINDSOR: “HARRY SI ASPETTA LE SCUSE DAL FRATELLO, MA SCUSE PER COSA? HA FATTO UN SACCO DI SOLDI RACCONTANDO I SEGRETI DELLA FAMIGLIA REALE. IL PROBLEMA VERO È LA FIDUCIA” - LA ROYAL FAMILY FA GLI AUGURI AL DUCA DI SUSSEX PER LA PRIMA VOLTA DAL 2021...

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Il principe Harry oggi compie 40 anni. Festeggerà a casa, a Montecito, assieme alla moglie Meghan e ai figli, Archie e Lilibet. La settimana prossima accoglierà in California alcuni amici di vecchia data, in arrivo dal Regno Unito. […] La sua famiglia d’origine, intanto, rimane dall’altra parte dell’oceano: se il padre Carlo si è organizzato per fare gli auguri al figlio con Skype, il fratello William difficilmente si farà sentire.

Esattamente dieci anni fa, era stato William a pianificare una cena in smoking per Harry: Carlo e Camilla per l’occasione si erano spostati in Scozia, lasciandogli Clarence House e diverse casse di champagne targato Highgrove. Harry era appena tornato dal secondo tour in Afghanistan. […]

La chiamata del re viene definita dai media britannici un «ramoscello d’ulivo». Carlo, 75enne e malato di cancro, sarebbe aperto a un riappacificamento: «Per quanto ci siano delle differenze d’opinione, c’è ancora tanto affetto», ha detto in via anonima ai tabloid una fonte vicina al sovrano. L’erede al trono William, invece, non ha per ora intenzione di riallacciare i rapporti e rimane, apparentemente, l’ostacolo principale. Sembra addirittura che non abbia il desiderio di invitarlo alla sua futura incoronazione, quando avverrà. «Per i 30 anni ero in ansia, per i 40 invece mi sento contento», ha spiegato Harry con un comunicato alla Bbc.

[…] L’autobiografia Spare, il Minore, tra i libri di memorie di maggior successo degli ultimi tempi, ha rimpinguato il suo conto in banca, così come lo farà oggi la parte dell’eredità della regina madre che era legata al compimento dei 40 anni, stimata attorno ai quattro milioni di sterline. Il contratto con Netflix termina l’anno prossimo e per ora non sembra destinato a essere rinnovato. […] Sul business della moglie Meghan — la gamma di prodotti domestici e marmellate American Riviera Orchard — pende un punto interrogativo, mentre Harry ha in atto una lunga e costosa battaglia legale contro i tabloid.

Stando a un sondaggio commissionato dal Times, il principe negli Usa è più popolare del padre Carlo e della nuora Kate, mentre rimane dietro al fratello William. In Gran Bretagna piace invece solo al 30% della popolazione, rispetto al 71% nel 2019. Non è un caso, allora, che abbia ingaggiato un mago delle relazioni pubbliche nel Regno Unito. Vuole veramente rientrare, come hanno indicato recentemente alcuni tabloid? Gli esperti lo escludono.

[…] Harry è stato un’anima in pena, che ha sofferto profondamente per la perdita della madre e che si è sentito sfruttato e tagliato fuori dai Windsor, assieme a Meghan: «Essere riuscito a creare una famiglia armoniosa è un successo cruciale». Secondo Robert Jobson, autore della biografia di Catherine, principessa del Galles, divenuta un bestseller, «Harry si aspetta le scuse dal fratello, ma scuse per cosa? Ha fatto un sacco di soldi raccontando i segreti della famiglia reale. Il problema vero è la fiducia: come potrebbero tornare i Windsor a fidarsi di lui?».

2. FAMIGLIA REALE FA GLI AUGURI AL PRINCIPE HARRY PER I 40 ANNI

(ANSA-AFP) - Dopo anni di tensioni, la famiglia reale britannica, per la prima volta dal 2021, ha fatto oggi gli auguri di buon compleanno al principe Harry che compie 40 anni. Il primo messaggio è stato pubblicato questa mattina sull'account ufficiale della famiglia reale. "Auguriamo al Duca di Sussex un felicissimo compleanno", recitava il post su X. A questo ne è seguito un altro, altrettanto sintetico, pubblicato sull'account X del principe William e di sua moglie, la principessa Kate.

Secondo i media britannici, l'ultimo messaggio di questo tipo risale al 2021. L'anno in cui il principe Harry e sua moglie Meghan hanno affermato, in una sensazionale intervista a Oprah Winfrey, che un membro della famiglia reale aveva messo in dubbio il colore della pelle del loro figlio Archie quando Meghan era incinta. Il colpo finale è arrivato all'inizio del 2023 con la pubblicazione di "Spare", l'autobiografia senza filtri e senza compromessi del principe, molto critica nei confronti della famiglia reale.

A dimostrazione di queste tensioni, l'ultima apparizione pubblica del principe Harry insieme a suo fratello William risale al settembre 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Harry ha rivisto il padre, Carlo III, molto brevemente lo scorso febbraio, quando era stato annunciato il suo cancro. "Ero ansioso a 30 anni, sono entusiasta a 40", ha dichiarato il principe alla Bbc in un comunicato, senza menzionare la sua famiglia. Il principe Harry festeggia il suo compleanno in California con i due figli e la moglie Meghan. La coppia vive lì dal 2020.

