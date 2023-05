HARRY FA TREMARE DI NUOVO BUCKINGHAM PALACE – IL DUCA DI SUSSEX STAREBBE SCRIVENDO IL SECONDO LIBRO DI MEMORIE: DOPO “THE SPARE”, PARE CHE IL PRINCIPE ABBIA ANCORA QUALCHE MACIGNO DA TOGLIERSI DALLE SCARPE E STIA REGISTRANDO LE SUE MEMORIE NELLA FAMOSA STANZA D’ALBERGO PRESA A MONTECITO DOVE SI ISOLA DALLA FAMIGLIA – CHE IL VOLUME SARA' DI NUOVO SCRITTO DA J.R. MOEHRINGER APPARE IMPROBABILE VISTI GLI SCAZZI TRA I DUE, MA…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

spare principe harry

Anche i giornali più autorevoli, dopo aver fatto fare il «lavoro sporco» ai tabloid in questi giorni hanno cominciato a occuparsene: «Harry ha una seconda vita, due giorni la settimana sta in una suite di lusso a Montecito per stare lontano da Meghan: il divorzio è sempre più vicino». […]

spare

Vero o falso? Vero solo in parte. Ovvero: sì, Harry trascorre almeno un giorno la settimana non solo in una suite di una grand hotel di Montecito, ma spesso e volentieri si sposta a Los Angeles West Hollywood, nel super esclusivo club San Vicente Bungalows, dove sono ammessi solo i soci. Ma il motivo non è quello di allontanarsi da Meghan.

j.r. moehringer 3

Fonti vicine alla coppia riferiscono una verità molto più edificante (nonché minacciosa per Buckingham Palace): «The Spare» ovvero il figlio di scorta starebbe scrivendo il secondo libro di memorie. O meglio starebbe registrando le medesime, perché per tirarle giù, com’è noto, ci vuole uno scrittore come J.R. Moehringer e con lui, visto com’è finita la collaborazione, non lavorerà più. «The Spare 2» dunque è in lavorazione, ma non si sa ancora, oppure non è ufficiale, chi sarà «l’estensore» di questa seconda tranche di ricordi scomodi.

