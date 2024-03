HARRY, SEI FUORI! – TRUMP SENZA FRENI ATTACCA ANCHE LA MONARCHIA BRITANNICA E SUGGERISCE CHE IL PRINCIPE HARRY POTREBBE ESSERE ESPULSO DAGLI STATI UNITI SE DOVESSE VENIRE FUORI CHE HA MENTITO SULL'USO DI DROGHE NELLA DOMANDA PER OTTENERE IL VISTO AMERICANO: “NON DEVE GODERE DI TRATTAMENTI SPECIALI” - NELL'AUTOBIOGRAFIA “SPARE”, IL DUCA DI SUSSEX HA AMMESSO DI AVER ASSUNTO COCAINA, MARIJUANA E FUNGHI ALLUCINOGENI…

meghan harry donald trump

(ANSA) - Donald Trump attacca anche la monarchia britannica suggerendo che il principe Harry potrebbe essere espulso dagli Stati Uniti se dovesse venire fuori che ha mentito sull'uso di droghe nella domanda per ottenere il visto americano.

donald trump - comizio in ohio

In un'intervista con Nigel Farage per il canale GB New, l'ex presidente ha sottolineato che il figlio di re Carlo non dovrebbe godere di un "trattamento speciale". "Se ha mentito bisognerà prendere le misure adeguate", ha attaccato il tycoon.

Il visto del principe è al centro di una disputa legale dall'anno scorso quando un think tank conservatore, la Heritage Foundation, ha messo in discussione la legalità del visto e ha citato in giudizio il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) per aver l'accesso ai documenti in questione. Chi fa domanda di visto deve rivelare se abbiano mai fatto uso di droghe e nel suo libro autoibiografico "Spare", Harry ha ammesso di aver assunto cocaina, marijuana e funghi allucinogeni. Non è chiaro tuttavia se lo abbia esplicitato

nella richiesta.

Non è la prima volta che Trump prende di mira i duchi di Sussex. "Non sono un fan di Meghan e penso che il povero Harry sia stato preso in giro", ha dichiarato una volta.

libro spare del principe harry 4

libro spare del principe harry 1