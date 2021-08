ecco una ragazza mi ha mandato questa foto pic.twitter.com/Xho4l4bc6d — Emma Giorgi (@emmagioo) August 11, 2021

Da"www.tgcom24.mediaset.it"

victoria de angelis a seno nudo in belgio

Ferragosto rovente per i Maneskin. In vista del tour autunnale la band sta infatti affrontando alcune date in festival europei all'aperto e di fronte a un pubblico numerosissimo e decisamente entusiasta, sta dando il meglio di sé.

Al Festival di Ronquieres, in Belgio, dove la platea non era distanziata come da noi, il gruppo si è scatenato, anche dal punto di vista scenico: Vic si è presentata a seno nudo con solo dei cerotti sui capezzoli, mentre Damiano si è letteralmente lanciato sulla folla per uno stage diving liberatorio.

maneskin in belgio 6

La risposta del pubblico europeo alle prime uscite live della band è decisamente calorosa.

Un pubblico scatenato e ravvicinato come ai bei tempi pre-Covid (ma al concerto, secondo le recenti norme del Belgio potevano accedere solo persone in possesso di un attestato del tutto simile al nostro Green Pass) che ha decisamente apprezzato la prova del gruppo.

Il 14 agosto i Maneskin hanno proposto una scaletta di 14 brani, infarcita di cover anche piuttosto inattese. Come "Bury A Friend" di Billie Eilish, "Take Me Out" dei Franz Ferdinand e "Kiwi" di Harry Styles, tutte ovviamente riviste alla loro maniera.

Da "www.ilcorrieredellacitta.com"

victoria de angelis e la fidanzata su diva e donna

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, ci mostra il suo lato soft svelando ai fans di tutto il mondo per chi batte il suo cuore. La conosciamo e siamo abituata a vederla come una donna punk e diva, adesso però grazie ad alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, sappiamo che Victoria sa come essere un cuor di burro e panna.

Victoria dei Maneskin: chi è la fidanzata

Era a Roma, in sella su di un motorino con una canotta bianca e pantaloni scuri, quando i paparazzi le hanno scattato questa foto. Un bacio romantico tra lei e la ragazza di cui è innamorata, o con cui in questo momento si sta frequentando.

victoria de angelis a seno nudo in concerto in belgio 5

I fans della giovanissima Victoria, ricordiamo che ha 21 anni, non hanno preso benissimo gli scatti: sostenendo che la bella bassista ha tutto il diritto (e il bisogno) di godersi un momento di tranquillità con la propria ragazza. Ma Victoria parla raramente di sé e neppure questa volta si è concessa a dichiarazioni.

Victoria dei Maneskin: “La prima volta che ho provato dei sentimenti per una ragazza”

L’ultima intervista in cui Victoria parla dell’amore è stata rilasciata a Vanity Fair e ve ne trascriviamo un pezzo:

maneskin in belgio 7

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore.

Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti»

