HAWAII, AHI AHI - A SOLI 56 KM DALLA COSTA DEGLI STATI UNITI, L'ESERCITO RUSSO STA SVOLGENDO LA PIU' IMPONENTE ESERCITAZIONE DAI TEMPI DELLA GUERRA FREDDA, CON 20 NAVI DA GUERRA, SOTTOMARINI, NAVI DI SUPPORTO E ALTRI MEZZI - A GIUGNO PER DUE VOLTE GLI AMERICANI HANNO INVIATO I LORO CACCIA A MONITORARE LA SITUAZIONE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Navi russe nel Pacifico

Il ministro della difesa russo ha annunciato di aver affondato una portaerei a sole 56 chilometri al largo delle Hawaii durante un’esercitazione di guerra che ha allarmato gli Stati Uniti.

Almeno 20 navi da guerra, sottomarini e navi di supporto russe, affiancate da 20 navi da guerra, stanno prendendo parte all’esercitazione, la più imponente dai tempi della Guerra Fredda.

La Russia ha fatto sapere che i mezzi si trovano a 480 chilometri dalla costa delle Hawaii, ma le immagini satellitari (non confermate) scattate il 19 giugno dicono che sono più vicine, entro 56 chilometri dagli Stati Uniti.

Navi russe nel Pacifico 2

La Russia dice che le sue forze si trovano a una distanza di circa 4000 chilometri a sud-est delle Isole Curili. La posizione corrisponderebbe ai rapporti dei canali dei media statunitensi secondo cui le navi da guerra russe stavano conducendo le loro manovre tra 480 e 800 chilometri a ovest delle principali isole hawaiane, secondo The Drive.

L’esercitazione ha allarmato il Pentagono. Per due volte questo mese - il 14 e il 18 giugno - gli Stati Uniti hanno fatto decollare gli F-22 dalle Hawaii in risposta ai voli dei bombardieri russi.

Elicottero russo

Nemmeno una volta i bombardieri sono entrati nel perimetro della zona di identificazione della difesa aerea statunitense (ADIZ), e quindi non sono stati intercettati. Il 17 giugno la Marina ha ammesso che la USS Carl Vinson e il suo gruppo d'attacco stavano operando vicino alle Hawaii, senza rivelare quando erano arrivati, o perché.

Il 18 giugno, un portavoce della nave ha twittato una foto con la didascalia: «Vinson transita con la USS Dewey nell'area operativa delle Isole Hawaii. Vinson sta partecipando a operazioni integrate con l'esercito americano, il corpo dei marine, l'aeronautica e la guardia costiera, addestrandosi a una varietà di missioni, dagli attacchi a lungo raggio alla guerra antisommergibile».

Aeroplani russi

Lunedì il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra le manovre. I russi hanno organizzato due distaccamenti di navi, operanti a una distanza di circa 480 chilometri l'uno dall'altro. Un gruppo stava interpretando il ruolo del nemico.

«Il comando dell'Indo-Pacifico degli Stati Uniti sta monitorando le navi russe che operano nelle acque internazionali nel Pacifico occidentale», ha dichiarato a CBS News il portavoce del comando dell'Indo-Pacifico degli Stati Uniti, il capitano Mike Kafka.

Aereo militare russo

«Operiamo in conformità con il diritto internazionale del mare e dell'aria per garantire che tutte le nazioni possano fare lo stesso senza paura o contestazione e per garantire un Indo-Pacifico libero e aperto. Dato che la Russia opera all'interno della regione, dovrebbe farlo in conformità con il diritto internazionale», ha aggiunto.

Il filmato dell'esercitazione russa di massa pubblicato all'inizio del mese dal Ministero della Difesa mostra i marinai russi che seguono e "scacciano" un finto sottomarino nemico.

Rifornimento aereo russo

«Durante l'esercitazione, gli equipaggi delle navi da guerra della flotta del Pacifico hanno sparato dal cannone navale automatico AK-630 e dall'artiglieria navale universale A-190», ha detto in una dichiarazione del ministero della Difesa di Mosca.

La ricerca e il tracciamento dei finti sottomarini nemici sono stati effettuati dalla grande nave antisommergibile Admiral Panteleev dotata di armi missilistiche guidate, la fregata Marshal Shaposhnikov e tre corvette, secondo Sputnik.

Militari russi

L'ex capo di stato maggiore della marina russa, l'ammiraglio Viktor Kravchenko, ha dichiarato: «Nel periodo post-sovietico, non ci sono state esercitazioni comparabili che coinvolgessero un numero così elevato di forze».

Il contrammiraglio Konstantin Kabantsov ha definito le esercitazioni "uniche" a causa della vasta area dell'Oceano Pacifico in cui si stanno svolgendo e ha aggiunto che «tali esercitazioni non sono state condotte... nella storia recente della flotta russa».

In precedenza, Mosca ha anche affermato di aver intercettato un aereo da ricognizione statunitense sulla costa del Pacifico, impedendogli di avvicinarsi al confine di stato russo.

F-22A americani

Il video dalla cabina di pilotaggio di un caccia Su-35 mostrava l'aereo spia americano RC-135, secondo i rapporti.

Gli esercizi si sono svolti appena una settimana dopo che Joe Biden e Vladimir Putin hanno sopportato un imbarazzante incontro a Ginevra.

Foto satellitari