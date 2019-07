14 lug 2019 08:50

HELLO DARKNESS, MY OLD FRIEND! CHI HA SPENTO LA LUCE A NEW YORK? BLACKOUT A MANHATTAN: OLTRE 42MILA PERSONE AL BUIO, TRENI IN TILT, TEATRI E CINEMA EVACUATI - IL SINDACO DE BLASIO (CHE SI TROVA FUORI CITTA' PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA CASA BIANCA) SPIEGA CHE IL PROBLEMA E' STATO CAUSATO DALL'INCENDIO DI UNA CENTRALINA ELETTRICA - L'EPISODIO SI E VERIFICATO LO STESSO GIORNO DELLO STORICO BLACKOUT DEL '77