25 set 2019 18:26

HERE COMA THE SUN - LA STORIA DI SUN, IL LABRADOR FEMMINA DI TRE ANNI CHE A PISTOIA HA AIUTATO UNA DONNA IN COMA, CHE SI È RISVEGLIATA DOPO CHE HA AVVICINATO IL PROPRIO MUSO AL LETTO - QUANDO SUN L’HA TOCCATA LEI HA REAGITO CON UN MOVIMENTO DELLA MANO VERSO IL CANE E HA… - IL CANE È STATO CELEBRATO A FIRENZE AL “FOLLOW YOUR PET SUN”