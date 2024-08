GLI HEZBOLLAH CE L'HANNO LUNGO (IL RAZZO) – GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IRANIANI, LE MILIZIE SCIITE HANNO UN ARSENALE IN GRADO DI TENERE TESTA A ISRAELE – LA PUNTA DI DIAMANTE SONO GLI OLTRE 120MILA RAZZI CON GITTATA FINO A 500 KM, IN GRADO DI ARRIVARE A COLPIRE ANCHE IL SUD DELLO STATO EBRAICO. MA CI SONO ANCHE UNA DISCRETA FLOTTA DI DRONI E LE UNITÀ SCELTE, LA "RADWAN", CHE HA COSTRUITO UNA RAGNATELA DI TUNNEL IN GRADO DI "SBUCARE" IN ISRAELE - MA SENZA IL VIA LIBERA DI KHAMENEI, NON CI SARÀ GUERRA TOTALE...

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Gli Hezbollah sono nati come un’armata delle ombre. Nei primi anni ’80 emulavano i fedayn di Arafat, avevano kalashnikov, mortai e volontari disposti a guidare camion-bomba per missioni suicide. Oggi sono un miniesercito, […] in grado di tenere testa a Israele. Una crescita continua grazie alla collaborazione di Teheran e all’esperienza ottenuta in decenni di conflitti. […]

MISSILI

La milizia ha iniziato ad usare equipaggiamenti superiori ai normali lanciagranate Rpg quando il nemico occupava la fascia di sicurezza nel Libano sud. […] Da allora ha ampliato la dotazione passando dalle famose katiuscia a «razzi» di vario tipo: il loro raggio d’azione parte da 3-4 km per arrivare ad oltre 500 a seconda dei modelli.

[…] . Le caratteristiche tecniche contano fino ad un certo punto: anche un razzo con 50 chili di testata e con un margine di errore elevato può fare tante vittime […] ed aprire situazioni imprevedibili. […]

Fonti militari ritengono che abbiano 120-200 mila «proiettili» con cui soddisfare tre compiti: raggiungere gran parte del territorio avversario, disporre di scorte per un conflitto prolungato, mettere a disposizione degli ayatollah una parte consistente nel caso sia necessario. Di recente i combattenti, usando un apparato antitank Almas (presunta versione iraniana dell’israeliano Spike), hanno sparato su un lanciatore dell’Iron Dome, lo scudo antimissile.

L’Idf ha negato il centro ma l’esito non modifica la percezione degli sforzi di Hezbollah nel trovare soluzioni. Progressi anche nel settore antiaereo dove allineano sistemi di concezione russa/iraniana per intercettare velivoli a varie quote: in questi mesi hanno rivendicato la distruzione di droni con il 358 e il Sayyad C. Sul fronte marino impiegano cruise d’origine cinese C802.

DRONI

Il Samad 3, l’Ababil, il Qods sono alcuni della flotta di droni d’attacco, velivoli con cui inquadrare obiettivi tra i 120 e gli oltre mille chilometri. Di nuovo, sono stati indispensabili il supporto tecnico dei pasdaran, la collaborazione con altre milizie sciite, i continui test sui campi di battaglia. E adesso la fazione dovrebbe essere riuscita a produrne di suoi per averne un numero elevato […]

GLI UOMINI

Il partito di Dio ha addestrato unità scelte — la Radwan —, costruito un network di tunnel per contenere un’eventuale offensiva e per condurre infiltrazioni […] e incarichi segreti. Personale qualificato, non di rado «distaccato» in Siria, Yemen e Iraq, al fianco degli iraniani e parte dell’Asse della resistenza. […]

