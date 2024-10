HEZBOLLAH NON È HAMAS – IL “PARTITO DI DIO” LIBANESE, VERA EMANAZIONE DELL’IRAN, È MOLTO PIÙ POTENTE DEL GRUPPO TERRORISTICO GUIDATO, FINO A IERI, DA YAHYA SINWAR: PUÒ CONTARE SU 70MILA UOMINI E SU UNA POTENZA DI FUOCO MOLTO PIÙ GRANDE – IL TERRENO DEL LIBANO È DIVERSO DA GAZA, FATTO DI COLLINE RIPIDE, VALLI INCASSATE, ZONE BOSCOSE. E I MILIZIANI DA ANNI SI PREPARANO ALLA GUERRIGLIA – LA MORTE DI NASRALLAH ERA PREVISTA: IL GRUPPO HA CREATO UNA CATENA DI COMANDO CHE È RESISTITA AL LEADER…

il corpo di yahya sinwar a rafah

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

Israele ha decapitato i suoi due più temibili nemici "vicini", Hamas ed Hezbollah, e si prepara al secondo autunno di guerra, questa volta su un doppio fronte. L'eliminazione dei principali responsabili dei massacri del 7 ottobre era l'obiettivo numero uno delle forze armate israeliane.

[…]. Nessuna decapitazione della leadership ha mai fatto crollare un gruppo combattente. L'unico modo è sconfiggerlo sul campo. E quindi, dopo Gaza, bisogna entrare in Libano. L'uccisione di Hassan Nasrallah, il 27 settembre, e di decine di alti dirigenti, compreso il numero due Hashem Safiaddine, non hanno cambiato i piani di Hezbollah.

La dottrina Nasrallah si basa sul concetto "rendere impossibile l'occupazione", ed è una forma di guerriglia a più alta intensità, con uso massiccio di razzi anti-tank, missili e droni suicidi.

unita speciali radwan di hezbollah

Ha funzionato negli anni Novanta, ha raggiunto l'apice nella guerra dell'estate del 2006. I prossimi mesi ci diranno se reggerà alla prova adesso, con Israele decisa a usare una potenza di fuoco molto maggiore, inaudita.

TUNNEL DI HEZBOLLAH A POCHI METRI DALLA BASE UNIFIL IN LIBANO

Nasrallah aveva guidato di persona le operazioni nel 2006. La sua mancanza si farà sentire e questo è un sicuro vantaggio per l'Idf.

Ma il gruppo aveva messo in conto la sua eliminazione e creato una catena di comando, già a livello di battaglione, con un paio di vice esperti per ogni comandante.

Israele al momento schiera cinque divisioni, è penetrata per pochi chilometri, è frenata dalla presenza dell'Unifil, e anche dell'esercito libanese, che di fatto rende difficile andare oltre 5 chilometri dalla Linea blu.

Hezbollah è molto più potente di Hamas perché, se si contano anche i riservisti con reale esperienza di combattimento, arriva fino a 60-70 mila uomini.

hassan nasrallah 2

Il terreno è completamente diverso da Gaza, fatto di colline ripide, valli incassate, zone boscose. Gli agguati sono tesi con lanciarazzi, mortai e missili anti-carro.

I militanti palestinesi rivendicano la distruzione di 17 tank Merkava, tutta da verificare, ma in ogni caso l'Idf è più prudente nell'uso di forze corazzate, dopo le perdite consistenti nel 2006. E questo allunga i tempi.

LA MISSIONE UNIFIL IN LIBANO

Quello che è sicuro è che la "mietitura" della dirigenza sia militare che politica dell'avversario riduce quasi a zero le trattative. Benjamin Netanyahu va alla resa dei conti finale con i due proxy dell'Iran. Uno, Hamas, imbarcato solo per opportunismo e per alimentare la retorica khomeinista della difesa della "causa palestinese". L'altro, Hezbollah, costruito con pazienza e abbondanza di mezzi in quarant'anni, per diventare la punta di lancia della penetrazione iraniana nel Levante arabo, fino al Mediterraneo.

Gli ayatollah cercheranno di salvarlo con tutti i mezzi a disposizione. È una lotta spietata. Due giorni fa gli israeliani hanno demolito con una gigantesca esplosione il villaggio di Mhaibib, in cima a una collina, assieme a un santuario attribuito al profeta Beniamino. Sembra la strategia della terra bruciata. Ma, dice un proverbio arabo, la vendetta è «come bere acqua di mare, non placa mai la sete».

base unifil tunnel di hezbollah vicino alla base unifil HEZBOLLAH attacchi israeliani in libano foto lapresse 6 attacchi israeliani in libano foto lapresse 4 SALEH AL AROURI, ZIAD AL NAKHALAH E HASSAN NASRALLAH - VERTICE TRA HAMAS, JIHAD ISLAMICO E HEZBOLLAH MURALE CHE INNEGGIA AGLI ATTACCHI TERRORISTICI DI HAMAS, A BEIRUT proteste a ramallah dopo l uccisione di saleh al arouri base di Binyamina in israele colpita da hezbollah possibile allargamento del conflitto tra israele e hamas unita speciali radwan di hezbollah unita speciali radwan di hezbollah bandiera di hezbollah alla manifestazione pro palestina roma foto lapresse 22 razzo di hezbollah esplode in un autostrada israeliana 3 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 10 ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH raid israeliano in libano 2 bandiera gialla di hezbollah alla manifestazione pro palestina di roma I VERTICI DI HEZBOLLAH ELIMINATI - CORRIERE DELLA SERA SOLDATI ISRAELIANI VICINO A UNA BASE UNIFIL IN LIBANO attacco dell esercito israeliano al quartier generale unifil 2 attacchi israeliani in libano foto lapresse 13

YAHYA SINWAR DA GIOVANE IL DOCUMENTO DELLA GUARDIA DEL CORPO DI SINWAR - INSEGNANTE DELL AGENZIA ONU UNRWA I SOLDATI ISRAELIANI DAVANTI AL CADAVERE DI YAHYA SINWAR A RAFAH LE PRESUNTE PROVE DELL UCCISIONE DI SINWAR A GAZA I DENTI DEL CADAVERE A GAZA E QUELLI DI SINWAR IL PRESUNTO CADAVERE DI YAYA SINWAR

attacchi israeliani in libano foto lapresse 5 attacchi israeliani in libano foto lapresse 7 HEZBOLLAH IN LIBANO unita speciali radwan di hezbollah