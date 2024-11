HEZBOLLAH STA PER SVENTOLARE BANDIERA BIANCA – CIÒ CHE RESTA DEL “PARTITO DI DIO” LIBANESE HA ACCETTATO LA PROPOSTA AMERICANA DI CESSATE IL FUOCO CON ISRAELE. MA I NEGOZIATI CONTINUANO PER CHIUDERE I PUNTI RIMASTI ANCORA IN SOSPESO – LO STATO EBRAICO CHIEDE IL RISPETTO DELLA RISOLUZIONE ONU CHE PREVEDE IL RITIRO DEI MILIZIANI OLTRE IL FIUME LEONTE (MAI RISPETTATA NONOSTANTE LO SCHIERAMENTO DELLA MISSIONE UNIFIL)

TUNNEL DI HEZBOLLAH A POCHI METRI DALLA BASE UNIFIL IN LIBANO

(ANSA) - La risposta di Hezbollah alla bozza di accordo di cessate il fuoco con Israele, presentata dagli Stati Uniti, è stata "si, ma" e i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso. Lo riferisce il corrispondente di Axios dagli Usa dopo che la tv libanese Lbci ha detto che il Libano ha infpormato l'amministrazione Biden che Hezbollah ha dato una risposta positiva alla proposta di tregua con Israele.

Secondo la tv libanese Lbci, inoltre, l'inviato americano Amos Hochstein dovrebbe arrivare a Beirut martedì per riesaminare alcuni termini della proposta per assicurarsi che siano in linea con la Costituzione libanese, e recarsi poi in Israele.

