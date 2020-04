2 apr 2020 16:42

HIT ME BIBI ONE MORE TIME – NETANYAHU NON FA IN TEMPO A USCIRE DALL’ISOLAMENTO CHE È COSTRETTO A TORNARE IN QUARANTENA: HA AVUTO CONTATTI CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ LITZMAN, RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS – ISOLATO ANCHE IL CAPO DEL MOSSAD YOSSI COHEN, MENTRE NEL PAESE I CONTAGI SALGONO MA RIMANGONO SOTTO CONTROLLO: 6.211 POSITIVI E 30 MORTI