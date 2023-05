HITCHCOCK ALLA VACCINARA - A ROMA, UNA 55ENNE E' STATA AGGREDITA DA UNA CORNACCHIA MENTRE PASSEGGIAVA NEL QUARTIERE DELL'EUR - LA DONNA, CHE HA RIPORTATO FERITE ALLA TESTA E HA FATTO CAUSA AL COMUNE DI ROMA, È RIUSCITA A RIFUGIARSI DENTRO UNA FARMACIA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE GLI UCCELLI SEMINANO IL PANICO NEL QUARTIERE DELLA CAPITALE: NEL 2021 ALCUNI RESIDENTI AVEVANO…

Sintesi dell’articolo di Giulio De Santis per il “Corriere della Sera” pubblicata da “la Verità”

Dopo cinghiali, topi, serpenti, pecore, gabbiani, tartarughe e lupi, c’è un nuovo animale pronto a dare filo da torcere al Campidoglio e ai romani: le cornacchie. Il Comune di Roma è stato denunciato da una donna di 55 anni per l’attacco subito da una cornacchia nera mentre passeggiava di pomeriggio in viale America, all’Eur. Ha sentito gracchiare e poi un becco a cominciato a picchiettare sulla testa.

L’aggressione è durata qualche minuto senza che la donna avesse fatto qualcosa per infastidire il volatile. La cornacchia ha lasciato profonde ferite sul cuoio capelluto della signora, che si è rifugiata in una farmacia: quando si è ripresa, è andata prima al pronto soccorso e poi dai carabinieri per denunciare i responsabili delle aree verdi del Comune di Roma.

