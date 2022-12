HO VISTO MESSI CON LA COPPA! (MA È SUBITO VOLATO VIA) – L'ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO HA FATTO SCALO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO, PRIMA DI RIPARTIRE IN DIREZIONE BUENOS AIRES – UNA PICCOLA SOSTA IN ATTESA DEL DELIRIO CHE ASPETTA LA SQUADRA DI SCALONI IN PATRIA – L’EQUIPAGGIO DELL'AEROLINAS ARGENTINAS È SALITO A BORDO CON LA “CAMISETA” DELLA “PULCE” SULLE SPALLE

Da www.leggo.it

aereo dell'argentina a fiumicino

I Mondiali in Qatar 2022 sono ormai terminati: l'Argentina di Messi è campione del mondo. Tutte le varie Nazionali stanno quindi lasciando il Paese arabo per rientrare in patria e così sta facendo anche la squadra albiceleste che, prima di atterrare a Buenos Aires, ha fatto scalo a Roma, più precisamente all'aeroporto di Fiumicino.

Festeggiamenti argentini a Fiumicino

Doha-Roma-Buenos Aires. Il viaggio di ritorno della Nazionale Argentina verso casa, si articola in questo modo. La Seleccion Albiceleste, dopo la favolosa vittoria del Mondiale sta tornando in patria: l'arrivo è previsto per le 22 di questa sera, lunedì 19 dicembre.

aereo dell'argentina a fiumicino 4

La squadra del CT Scaloni ha però prima fatto scalo all'aeroporto di Roma Fiumicino dove ad attenderla c'era l'equipaggio dell'Ar1915 di Aerolineas Argentinas, con le maglie di Lionel Messi.

La festa a Buenos Aires

ARGENTINA SCALO A FIUMICINO

Quando l'Argentina arriverà finalmente a Buenos Aires, la squadra darà il via alla festa con i propri tifosi. La Seleccion percorrerà il breve tragitto dall'aeroporto alla sede dell'Afa (Federazione Calcistica dell'Argentina), in attesa del via libera per la visita alla Casa Rosada. Sono già state disposte tutte le misure di sicurezza, sia per la serata che per la giornata di domani, martedì 20 dicembre.

aereo dell'argentina a fiumicino 3 aereo dell'argentina a fiumicino 2 aereo dell'argentina a fiumicino 5