HO VISTO NAVI IN FIAMME AL LARGO DELLE COSTE DELLA CALIFORNIA - E’ DI ALMENO 34 MORTI IL BILANCIO DELL'INCENDIO CHE HA COLPITO UN'IMBARCAZIONE NEI PRESSI DELL'ISOLA DI SANTA CRUZ - 4 PERSONE SONO STATE TRATTE IN SALVO. SECONDO LE PRIME RICOSTRUZIONI, LE VITTIME SAREBBERO STATE SORPRESE NEL SONNO…

E' di almeno 34 morti il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito un'imbarcazione al largo dell'isola di Santa Cruz, in California. Lo riferisce un'emittente locale del circuito Fox. Altre quattro persone sarebbero invece state tratte in salvo. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato prima dell'alba. L'imbarcazione, di circa 23 metri, era destinata a viaggi commerciali per appassionati di immersioni subacquee. La Guardia Costiera Usa è intervenuta con mezzi navali e aerei.

