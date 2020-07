DAGONEWS

Le star di Hollywood raramente sono all'altezza della loro reputazione sullo schermo.

Lo sa bene la scrittrice Susanna Moore che in “Miss Aluminum” racconta l’altra faccia di Hollywood dove il sesso era tutto tra gli anni sessanta e gli anni settanta.

Da Warren Beatty che faceva gli squat prima di risponde al telefono: “Voleva che la persona al telefono, presumibilmente ma non certamente una ragazza, pensasse che fosse stato interrotto mentre faceva l'amore». A Jack Nicholson, che è stato descritto da Moore come non entusiasmante in camera da letto.

Moore, ex modella e una specie di groupie di Tinseltown divenuta una scrittrice di successo, arrivò a Hollywood «dopo essere stata stuprata a 21 anni dallo stilista Oleg Cassini». Lei non disse nulla e lui le face ottenere una piccola parte nella commedia del 1967 The Ambushers con Dean Martin.

In Messico ha raccontato che Dean Martin "rifornito di ragazze e pillole" dal suo agente. Pigro e sfinito, si rifiutava di girare due riprese di qualsiasi scena. È stato lì che Moore si è accorta di come lunghi periodi in location lontane «spingevano le persone ad andare a letto con gente alla quale non avrebbe dato nemmeno un’occhiata».

Nonostante non fosse fedele al marito che aveva posato da giovane, Moore rimase colpita da come Hollywood girasse intorno al sesso: «Robert Wagner aveva una reputazione invidiabile in campo sessuale, in quanto si diceva che gli fosse stato insegnato tutto ciò che c'era da sapere sul sesso da Barbara Stanwyck, che aveva 25 anni più di lui.

E un ex fidanzato della figlia di Dean Martin ha rivelato che era stato poi sedotto dalla moglie di Martin. Tutti si vantavano di aver dormito con uno o con l’altro. Il sesso era un mezzo per alimentare la baracca, non era desiderio o una fonte necessaria di piacere».

E se gli uomini erano i predatori, bisognava stare attenti anche alle compagne che cercavano disperatamente di tenersi i propri compagni. «Una notte Robert Mitchum si precipitò verso di me e poco dopo ho sentito un dolore alla testa. La moglie mi aveva dato una borsettata in testa. Il mio crimine? Presumibilmente avevo catturato inconsapevolmente l'attenzione di Mitchum».

Uno degli amici di Moore era il disc jockey Rodney Bingenheimer, il cosiddetto "Sindaco di Sunset Strip", le cui «conquiste sessuali altrimenti inspiegabili di ragazze giovani dipendevano dal fatto che conosceva gente come Sonny Bono e David Bowie. Prometteva loro che li avrebbero incontrati».

E poi c’era l’attore Larry Hagman che una volta si sedette con un pareo sul bordo della sua vasca idromassaggio «permettendole di dare una sbirciatina ai suoi genitali mentre fumava una canna».

Moore, che non faceva uso di droghe, rimase sorpresa quando John Phillips, membro del gruppo pop The Mamas And The Papas, la fece entrare nel suo letto mentre sua moglie Michelle non c'era. La loro relazione finì dopo che si svegliò e trovò la figlia di un anno, Chynna, che frugava in una grande borsa di droghe.

«Tra tutte le persone che ho conosciuto, Warren Beatty rimane comunque il più frivolo di tutti. Al provino mi disse che ero troppo abbronzata e che per prendermi doveva vedermi le gambe. Ho alzato la gonna e mi ha chiesto se potevo iniziare la mattina dopo. Non era un "vero lavoro", ma mi dava la possibilità di osservare una superstar di Hollywood nel periodo di massima vanità e libidine.

Oltre al "riscaldamento" prima di rispondere alle telefonate, ha visto le prove dei suoi "infiniti incontri sessuali", anche se presumibilmente aveva una relazione con Julie Christie, che sarebbe rimasta con lui quando era a Los Angeles.

MI disse che la sua storia d'amore con Julie aumentava il suo successo con altre donne. Una volta gli chiesi se non si fosse stancato del suo "insaziabile bisogno di sedurre" le donne. Mi ha guardato per un momento, valutando se valesse o meno la pena di rispondermi sinceramente, e poi ha detto: "È semplice. Prendi molti schiaffi, ma fotti molto».

Un altro aneddoto interessante riguarda il suo incontro con Jack Nicholson quando entrambi lavorarono alla commedia del 1971 “Carnal Knowledge”. Il film, interpretato anche da Candice Bergen, la star di origine svedese Ann-Margret e il musicista Art Garfunkel, è stato realizzato a Vancouver, nella Columbia Britannica.

Accettando l'invito di Garfunkel a usare la piscina della villa che avevano affittato, Moore ci trovò Nicholson nudo. Ebbero una relazione carnale che è durata fino al loro ritorno a Los Angeles, ma Moore non ha speso grandi parole per le sue doti in camera da letto.

