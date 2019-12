DAZI AMARI PER CONTE - MANCAVA SOLO UN DONALD TRUMP FURIOSO, ALLA LISTA DEI PROBLEMI DEL PREMIER – IL PRESIDENTE USA IN CASO DI CONFERMA DELLA WEB TAX AVEVA MINACCIATO DI PUNIRE IL MADE IN ITALY CON TARIFFE CHE POSSONO ARRIVARE AL 100% DEL VALORE DELLA MERCE. EPPURE CONTE AL TERMINE DELLA CHIACCHIERATA CON ‘THE DONALD’. “DI DAZI NON ABBIAMO PARLATO, QUINDI NON ME NE ASPETTO”. O NON AVEVA CAPITO, OPPURE…