HOUSE OF SCAZZI – GLI EREDI DI ALDO GUCCI CONTINUANO A MENARE DURO SU "HOUSE OF GUCCI", IL FILM DI RIDLEY SCOTT CON LADY GAGA NEI PANNI DI PATRIZIA REGGIANI: "CI RISERVIAMO OGNI INIZIATIVA. LA PRODUZIONE NON SI È CURATA DI INTERPELLARE GLI EREDI PRIMA DI DESCRIVERE ALDO GUCCI" – A FAR INCAZZARE ANCHE IL FATTO CHE PATRIZIA REGGIANI "VIENE DIPINTA COME UNA VITTIMA" E… - VIDEO

Da “Ansa”

Aldo Gucci

"I membri della famiglia Gucci si riservano ogni iniziativa a tutela del nome, dell'immagine e della dignità loro e dei loro cari". Così si chiude una dura lettera firmata dagli eredi di Aldo Gucci, contro il film di Ridley Scott, 'House of Gucci', in sala dal 16 dicembre in Italia.

Lamentano che la produzione ''non si è curata di interpellare gli eredi prima di descrivere Aldo Gucci'', e giudicano ''ancora più censurabile'' la ricostruzione ''di una donna definitivamente condannata per essere stata la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci'' dipinta nel film e nelle ''dichiarazioni dei membri del cast, come una vittima''.

lady gaga e al pacino 1 luciano pavarotti, lady diana, principe carlo aldo gucci house of gucci clark gable e aldo gucci lady gaga al pacino 3 house of gucci aldo gucci lady gaga house of gucci 5 lady gaga house of gucci 6 patricia gucci e aldo gucci 2 lady gaga house of gucci 4 lady gaga house of gucci 2 aldo e maurizio gucci aldo gucci ted kennedy lady gaga house of gucci 1 house of gucci premier house of gucci a londra 6 lady gaga 6 house of gucci house of gucci aldo gucci e gerald ford house of gucci house of gucci lady gaga house of gucci 2 lady gaga al pacino house of gucci house of gucci lady gaga house of gucci 1 aldo gucci aldo gucci bruna palombo e la figlia patricia