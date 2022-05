30 mag 2022 15:00

HOUSE OF VATICAN – IL PAPA HA ANNUNCIATO 21 NUOVI CARDINALI PROVENIENTI DA OGNI ANGOLO DEL PIANETA, DAL BRASILE ALLA NIGERIA – BERGOGLIO VUOLE COSÌ SCARDINARE GRADUALMENTE LA CENTRALITA' DI ITALIA E EUROPA NEL CONCLAVE E RENDERE PIÙ GLOBALE L’ASSEMBLEA CHE DOVRÀ ELEGGERE IL SUO SUCCESSORE – DOPO LA MOSSA DELL'ELEZIONE DI MATTEO ZUPPI ALLA PRESIDENZA DELLA CEI, FRANCESCO PUNTA SULLE PERIFERIE DEL MONDO PER MISCHIARE LE CARTE IN VATICANO...