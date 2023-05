8 mag 2023 19:42

HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA - UN AEREO DELLA COMPAGNIA “DELTA” È RIMASTO BLOCCATO PER 4 ORE ALL’AEROPORTO DI HOUSTON, IN TEXAS, PERCHÉ UNO SCIAME DI API SI ERA PIAZZATO SU UN’ALA – DOPO ORE PASSATE A CERCARE UNA SOLUZIONE, I PILOTI HANNO SEMPLICEMENTE ACCESO I MOTORI DEL VELIVOLO E, DOPO QUALCHE MINUTO, GLI INSETTI SONO VOLATI VIA. NON POTEVANO PENSARCI PRIMA? - VIDEO