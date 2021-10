"NON HO INIZIATO IO, NON HO PROVOCATO E NON HO INCORAGGIATO. DIETRO C’È UNA STORIA MOLTO PIÙ GRANDE”

Finora era rimasta in silenzio Maria Eugenia Suarez, da tutti conosciuta come la ‘China': ovvero l'attrice e modella argentina citata da Wanda Nara come la ‘zorra' – la cagna – che si era viscidamente infiltrata nel suo matrimonio con Mauro Icardi, dando il via sabato scorso ad un drammone dei sentimenti (ma anche dei milioni) che va avanti tuttora, tra post del giocatore che sembrano voler mostrare al mondo che è stato perdonato ed il silenzio orgoglioso della madre delle sue due bambine. Silenzio rotto nella notte, dopo che la sua rivale aveva vuotato il sacco, inguaiando non poco Icardi.

La China parla e lo fa in maniera torrentizia, con numerose storie Instagram in cui disegna per sé un ruolo diverso da quello della maliarda seduttrice, della rubamariti, ruolo per il quale peraltro ha alle spalle un discreto curriculum, al punto che in Argentina le attribuiscono una sindrome che spinge a cercare ripetutamente l'amore in uomini sposati.

La 29enne riscrive completamente la sceneggiatura della vicenda, attribuendo ad Icardi la parte del maschio predatore, con lei in veste di vittima che si è fidata delle bugie degli uomini, ancora una volta.

"Scrivo questa lettera per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica – è l'incipit dello sfogo della showgirl argentina –.

Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l'inesperienza, per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione".

Poi la China accusa Icardi di essere stato lui il motore primo della vicenda: "Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c'erano conflitti.

In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero".

Quest'ultimo è un riferimento alla sua precedente relazione con un noto attore cileno, ugualmente chiacchieratissima in Sudamerica per essersi svolta con un analogo scenario di triangolo amoroso.

Insomma la ragazza fa capire che la questione non è limitata a qualche messaggio e qualche foto scambiata sugli smartphone, ma che con Icardi ci sarebbe una storia decisamente più robusta, ma soprattutto spiega che l'attaccante del PSG avrebbe reso fertile il terreno convincendola che il suo matrimonio con Wanda era in crisi se non prossimo alla fine.

"Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione. Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d'ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene".

Parole durissime nei confronti di Icardi, accusato senza mezzi termini di essere stato lui il seduttore che ha usato tutte le armi a sua disposizione per far crollare la resistenza di una donna che si è fidata ciecamente di lui.

Quanto al fatto che adesso Mauro e Wanda non la seguano più sui social e più in generale per tutti coloro che le hanno voltato le spalle in questo frangente, c'è un ultimo messaggio tagliente: "A tutti quelli che ‘cancellano' le persone, siete sicuri che siete in condizione di farlo?".

Un fiume in piena al quale Wanda Nara ha risposto dopo neanche un'ora, con una storia Instagram in cui ha postato un collage di foto che la ritraggono innamorata assieme ad Icardi, specificando che sono "foto pubblicate negli ultimi 3 mesi", a voler sottolineare che solo una donna cieca potrebbe pensare – ed affermare a sua discolpa – di avere a che fare con un uomo "separato o che sta per separarsi", come sostenuto dalla China.

Alla quale dedica un messaggio non molto difficile da capire: "Della mia famiglia mi occupo io, delle puttane la vita stessa". Se tutto questo significhi anche la pace con Icardi e non solo il veleno rabbioso verso la sua ex amica, lo sapremo alla prossima puntata…

