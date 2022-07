12 lug 2022 20:08

IERI MATRIMONIO, OGGI PATRIMONIO - “LA STAMPA”: “CI STA IL SOSPETTO CHE QUESTI MESI SIANO SERVITI A TOTTI E A ILARY BLASI PIÙ PER METTERE A POSTO I CONTI CHE IL MATRIMONIO. D'ALTRONDE I TOTTI SONO STATI IN QUESTI 17 ANNI UNA SOCIETÀ CAPACE DI FAR FRUTTARE QUELL'IMMAGINE FELICE CON PUBBLICITÀ, SOCIAL, LIBRI, TV, E ANCHE UN FILM. UNA ‘DITTA’ CHE HA COSTRUITO UN IMPERO ANCHE CON ACCORTI INVESTIMENTI IMMOBILIARI. LA DOMANDA, PER ENTRAMBI, È SE DA SOLI AVRANNO LO STESSO APPEAL. IL RISCHIO È CHE NON SIA COSÌ…”