23 mag 2023 08:54

ILARIA DE ROSA STA BENE: LA HOSTESS ITALIANA 23ENNE, ARRESTATA IN ARABIA SAUDITA PERCHÉ TROVATA IN POSSESSO DI DROGA, HA RICEVUTO LA VISITA DEL CONSOLE GENERALE ITALIANO – LA RAGAZZA AVEVA PARTECIPATO A UNA FESTA CON UN GRUPPO DI TUNISINI. LA POLIZIA LI HA FERMATI IN AUTO E HA RINVENUTO DELL’HASHISH. ILARIA POTREBBE ESSERE STATA TROVATA IN POSSESSO DI UNA PICCOLA QUANTITÀ DI STUPEFACENTE...