ILARIA SALIS È UNA DONNA LIBERA (GRAZIE BONELLI E FRATOIANNI) - LA POLIZIA UNGHERESE HA TOLTO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO ALLA "CACCIATRICE DI NAZISTI" DOPO LA SUA ELEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO - SALIS ORA POTRÀ TORNARE IN ITALIA PER POI "TRASLOCARE" ALL'EUROPARLAMENTO DI BRUXELLES, DOVE È STATA ELETTA NELLE LISTE DI AVS- IL PADRE: "VADO A PRENDERLA E ME LA PORTO A CASA, SONO MOLTO CONTENTO STO CERCANDO DI ORGANIZZARE IL RIENTRO IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE"

ilaria salis in tribunale 3

Estratto da www.lastampa.it

Ilaria Salis è libera: la polizia ungherese ha appena lasciato il suo domicilio a Budapest dopo averle tolto il braccialetto elettronico. È quanto ha appreso l'ANSA. La richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar, subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs, e questa mattina è stata scarcerata dalla detenzione domiciliare. Salis era ospitata da una famiglia italiana dallo scorso 23 maggio.

ilaria salis

ILARIA SALIS PUÒ TORNARE IN ITALIA

Ilaria Salis può quindi ora tornare in Italia. L'eurodeputata di Avs era stata arrestata l'11 febbraio del 2023 con l'accusa di far parte di un'associazione criminale e di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di tre militanti di estrema destra a Budapest. È rimasta in carcere per oltre 15 mesi fino a quando è stata accolta la richiesta avanzata dai suoi legali di poter scontare la misura cautelare ai domiciliari. […]

ROBERTO SALIS: “VADO A PRENDERLA, FESTEGGIAMO A CASA”

ILARIA SALIS 2

«Facciamo i festeggiamenti del suo compleanno a casa, vado a prenderla e me la porto a casa io – così Roberto Salis ha commentato all'ANSA –. Sono molto contento sto cercando di organizzare il rientro il più velocemente possibile. Ho lavorato in sordina ma non ci aspettavamo che venisse liberata già oggi. E invece mi ha chiamato l'avvocato Magyar per dirmi che la polizia stava andando a liberarla. E ora vado a prenderla». […]

ilaria salis in tribunale 7 ilaria salis ilaria salis in tribunale 1 ilaria salis 1 ilaria salis