24 nov 2021 19:28

ILONA STALLER, FOREVER YOUNG - LA PORNOSTAR COMPIE 70 ANNI MA SE NE TOGLIE UN PO': "NE SENTO 40 O AL MASSIMO 44. NON C'È UN'ETÀ PER FAR SESSO, SI FA A TUTTE LE ETÀ. IN QUESTO MOMENTO NON SONO FIDANZATA. L'AMORE VIENE PRIMA DI TUTTO, IL SESSO DOPO. IO NON GUARDO ALLA BELLEZZA, SONO FEMMINISTA, NON SOPPORTO CHI È AGGRESSIVO, L'UOMO È BELLO QUANDO È DOLCE, TENERO, RISPETTA LA DONNA E TI PORTA I FIORI" - VIDEO