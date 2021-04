5 apr 2021 17:12

ILVA FUNESTA – ENNESIMA TRAGEDIA SFIORATA AGLI IMPIANTI ARCELORMITTAL DI TARANTO: NELL’ACCIAIERIA C’È STATO UN INCENDIO E SOLO PER UN CASO NESSUN OPERAIO AL LAVORO È RIMASTO FERITO – IL SINDACALISTA FRANCESCO RIZZO: “SOLO PER UN MIRACOLO NON CI SONO STATE VITTIME. IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE, ALLONTANANDO CHI SI PREOCCUPA DI PUNIRE CHI CONDIVIDE LA MESSA IN ONDA DELLA FICTION DI SABRINA FERILLI, INVECE DI GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ORAMAI AL COLLASSO…”