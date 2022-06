9 giu 2022 09:10

IM-PRENDITORI, APRITE I PORTAFOGLI: LAVORARE DA CASA COSTA! – LA “PANINI” DÀ IL BUON ESEMPIO: UN BONUS DI 2 EURO AL GIORNO AI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN SMART WORKING! IL NUOVO CONTRATTO DELLA STORICA AZIENDA DI FIGURINE PREVEDE ANCHE UN ANTICIPO DI 250 EURO SUL PREMIO DI PRODUZIONE ED È STATO APPROVATO A GRANDE MAGGIORANZA (E TE CREDO) – I BUONI PASTO SARANNO RICONOSCIUTI ANCHE PER LE GIORNATE DI LAVORO DA CASA. NON È SCONTATO: MOLTE AZIENDE LI TOLGONO COME RICATTO PER SPINGERE I DIPENDENTI A TORNARE IN UFFICIO...