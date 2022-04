3 apr 2022 14:30

IMPEPATA DI NOZZE - IN AMERICA È BOOM DI MATRIMONI: QUEST'ANNO SE NE CELEBRERANNO CIRCA 2 MILIONI E 600 MILA, UN NUMERO PIÙ ALTO RISPETTO AL 2019, PRIMA DELLA PANDEMIA, QUANDO SE NE CELEBRARONO OLTRE 2 MILIONI E 200 MILA - L'INFLAZIONE E IL RINCARO DELLE BOLLETTE E MATERIE PRIMA NON SCORAGGIANO LE FUTURE COPPIETTE, CHE NON BADERANNO A SPESE PER I LORO MATRIMONI…