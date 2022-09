IMPEPATA DI NOZZE ALLA CAPRESE – SFILATA DI VIP E STELLE NELL'ISOLA PER IL MATRIMONIO DEL DG DEI MUSEI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, MASSIMO OSANNA, CON L’IMPRENDITORE ROMANO GIANLUCA DE MARCHI, FONDATORE DI “URBAN VIISON”, CELEBRATE DA PAOLO SORRENTINO – C’ERANO SALMA HAYEK, RICCARDO SCAMARCIO, VALERIA GOLINO (ANCHE TESTIMONE), MANUELA ARCURI, PIERO VALSECCHI, MYRTA MERLINO E TARDELLI – ASSENTE FRANCESCHINI, IN QUOTA MINISTERO C’ERA IL SEGRETARIO GENERALE SALVO NASTASI CON LA MOGLIE, GIULIA MINOLI…

[…] Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della Cultura, ha scelto Villa Lysis per le sue nozze nella grande bellezza caprese con Gianluca De Marchi, imprenditore romano e cofondatore di Urban Vision, azienda che si occupa di pubblicità e restauri d'arte, ma ha anche un passato da attore.

Ecco perché a celebrare il matrimonio c'è il Premio Oscar Paolo Sorrentino, ecco perché tra gli ospiti è così rappresentato il mondo del cinema: Salma Hayek, Riccardo Scamarcio, Valeria Bruni Tedeschi, Serena Dandini con il marito musicista Lele Marchitelli, Valeria Golino anche testimone della coppia, Manuela Arcuri, Alessandro Preziosi, il produttore Piero Valsecchi accompagnato dalla moglie Camilla. Ma c'è anche Myrta Merlino con il compagno Marco Tardelli, c'è anche il mondo della cultura, del ministero, dei musei: l'ex direttore del Madre Pierpaolo Forte, il segretario generale del ministero della Cultura Salvo Nastasi con la moglie Giulia Minoli.

[…] Gli sposi sono in abito grigio e papillon, Sorrentino indossa la fascia tricolore, dopo il rito toglie anche la giacca, fa caldo. La villa è blindata, l'accesso ai paparazzi è teoricamente impedito, la cerimonia radical chic è annunciata on line, ma vietata ad occhi indiscreti.

Ma, dopo il fatidico «sì», e il cocktail di rito, bisogna lasciare tutti - due-trecento persone, circa - la villa per raggiungere Paolino. Ad accompagnare la discesa, come anche prima la salita, la banda folkroristica Bella Capri, come di tradizione per chi sceglie di sposarsi sul monte dedicato a Tiberio.

Il ristorante ha preparato un buffet ad hoc: bomba di Paolino, crudo di pesci mediterranei, ravioli al limone, pesce al limone, torta, buffet di dolci e frutta. Vino, champagne e liquori in abbondanza. Poi un salto a Villa Bismarck per tirar tardi. E, per chi rimane sull'isola, oggi è tempo di relax, sempre a Villa Bismarck, sempre ospiti di Danilo Iervolino, con discesa privata a mare. Sempre lontani dagli occhi dei paparazzi, ma non dei nostri fotografi.

