Da "DipiùTV"

Come riporta il settimanale DipiùTV in edicola, Alberto Matano ha scelto come data di nozze sabato 11 giugno, a Labico, nella campagna laziale, dove ha invitato tanti amici della Rai e colleghi del Tg1.

Qui, di fronte all’amica del cuore Mara Venier, che officerà la cerimonia, e ospiti come Claudio Santamaria e Francesca Barra, e il cantante Sangiorgi dei Negramaro, il conduttore della "Vita in diretta” si unirà in matrimonio con il suo compagno: l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, cinquantacinque anni, sei più di Alberto, che prima di diventare giornalista si era laureato anche lui in Giurisprudenza.

