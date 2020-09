11 set 2020 09:42

IMPEPATA DI NOZZE! – UN MATRIMONIO SI TRASFORMA IN FIGHT CLUB IN GALLES! LA SPOSA UBRIACA FRADICIA PICCHIA UN’AMICA MENTRE ALTRE INVITATE STRAMAZZANO AL SUOLO. ALLA FINE QUALCUNO HA CHIAMATO LA POLIZIA CHE HA CERCATO DI RIPORTARE UN PO’ DI ORDINE, MA ORMAI IN POCHI RIUSCIVANO A REGGERSI IN PIEDI… – VIDEO