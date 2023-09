IMPEPATA DI NOZZE – LA RIVINCITA DI GESSICA NOTARO, LA 33ENNE SFREGIATA DALL’EX CON L'ACIDO, CHE HA SPOSATO IL CAMPIONE DI EQUITAZIONE FILIPPO BOLOGNI: I DUE SONO CONVOLATI A NOZZE ALLA REGGIA DI VENARIA, A TORINO, DAVANTI A 500 INVITATI – LEI, ABITO BIANCO, VELO CHILOMETRICO E BENDA A COPRIRE L’OCCHIO SFREGIATO - LUI, VESTITO DI BIANCO E PANNA E GLI STIVALI ALLA CAVALLERIZZA A INCARNARE LA FAVOLA DISNEY CON TANTO DI MUSICHE TRATTE DALLA “BELLA ADDORMENTATA”

Estratto dell’articolo di Franco Giubilei per “la Stampa”

il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 27

A cavallo è nata questa storia d'amore e a cavallo è stata celebrata, con l'arrivo dello sposo su un purosangue e della sposa a bordo di una carrozza con tiro di bianchi destrieri. Gessica Notaro, l'ex miss Romagna e addestratrice di delfini che l'ex fidanzato pensò di poter cancellare con l'acido, sfregiandone la bellezza per sempre, è stata più forte: non ha mollato, ha subito interventi chirurgici, si è sottoposta a riabilitazioni dolorose, è rinata dalle ceneri come la Fenice e ieri si è sposata con Filippo Bologni, 27 anni, campione di equitazione conosciuto qualche anno fa a una fiera equina a Verona.

[…] La cerimonia di ieri avrebbe ben figurato in una commedia rosa americana, coi vestiti delle donne color pastello e l'happy ending incorporato: una lunga passerella bianca si stendeva fra le file di sedie dei cinquecento invitati e, in fondo, un arco di fiori, bianchi come il vestito della sposa, era pronto ad accogliere i nubendi per un rito civile dai rimandi vagamente pagani.

il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 18

Una fiaba disneyana fin dal discorso della sposa, dove il principe discende dal suo cavallo bianco, pronuncia il suo sì con voce rotta dalla commozione, venendo ricambiato con devota ammirazione: «Eccoti qui, il mio principe coraggioso», scandisce Gessica al microfono, «Uomo dal cuore più grande e più buono», «voglio salutarti con la frase che ci diciamo sempre: ti amo più dell'amore».

[…] Bella col suo occhio sinistro offeso da un gesto terribile, coperto da una benda ornata di lustrini che ricorda a tutti quel che ha passato, rivendicando con orgoglio la propria vicenda atroce, bella nel vestito dallo strascico infinito e bella nel suo incedere felice a fianco del suo uomo dagli stivali da cavallerizzo.[…]

Quattro musiciste dai violini trasparenti leggono le note su tablet che hanno soppiantato gli spartiti di carta, ma la musica non tradisce il leit-motiv della giornata: «So chi sei, vicino al mio cuor ognor sei tu», e La bella addormentata nel bosco irrompe in scena con tutto il carico di ricordi che è capace di sollevare fra chi è cresciuto a pane e Disney, come parecchi dei presenti.

il matrimonio di gessica notaro e filippo bologni 16

Poi gli sposi ripercorrono la passerella sotto riso e petali di fiori, si avvicinano alla carrozza col cocchiere in livrea e i servitori che aiutano Gessica a sistemare lo strascico, si baciano davanti ai fotografi - l'esclusiva sarebbe stata venduta a una tv che ha ripreso tutto l'evento […] Il vestito bianco, la benda sull'occhio oltraggiato e ora l'anello di nozze che porta al dito sono un messaggio di forza urlato contro un mondo che la voleva deturpata e in ginocchio.

