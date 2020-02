UN INCANTO DI PAESE – GLI IMMOBILI FINITI ALL’ASTA SONO AUMENTATI DEL 25% NEL 2019: IL VALORE COMPLESSIVO DEI LOTTI IN VENDITA È DI 3,5 MILIARDI DI EURO. E NON È UN BUON SEGNALE: SIGNIFICA CHE L’ECONOMIA REALE FATICA (E MOLTO) A GIRARE - DALL’ISOLOTTO TESSERA VICINO A VENEZIA AL CASTELLO DI OZEGNA AI TRE CINEMA STORICI DI ROMA: I PEZZI DA NOVANTA CHE SARANNO BATTUTI NEI PROSSIMI MESI

Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”

Per chi preferisce volare alto c' è addirittura un castello intero, quello di Ozegna, in Piemonte. Ma bisogna avere un milione e 100 mila euro. Oppure si può virare su un cinema che è un pezzo della storia di Roma, l' Adriano, dove una vita fa suonarono persino i Beatles. Ma qui di milioni ne servono addirittura 27. Altrimenti c' è un' isoletta vicino a Venezia, Tessera, un tempo usata dalla Marina militare come stazione radio e poi ceduta a privati. Di milioni ne servono 2,2 e qualche anno fa un pensierino ce l' aveva fatto anche Berlusconi.

Fin qui i pezzi migliori, quelli da sistemare per bene in vetrina. Ma la maggior parte degli immobili finiti all' asta nel nostro Paese sono ben lontani dagli standard del lusso patinato: il 67% ha infatti un valore al di sotto dei 100 mila euro. Dietro questi immobili finiti all' asta la storia c' è lo stesso. Ma è quella quotidiana, e spesso drammatica, che comincia con il fallimento di un' impresa o di un intero progetto di vita. Sono 23.904 gli immobili all' asta in Italia.

La rilevazione - fatta del centro studi di Sogeea, società del settore immobiliare - porta la data del 31 dicembre 2019. E fa segnare un aumento corposo, più 25%, rispetto all' anno precedente. Il valore complessivo di tutti i lotti in vendita è di 3,5 miliardi di euro. Mentre il potenziale gettito per lo Stato, che incasserebbe le relative imposte sulla casa, è di 310 milioni di euro. Più della metà degli immobili è concentrata al Nord. La Lombardia è nettamente al primo posto della classifica regionale con 3.343 case all' asta, seguita dalla Sicilia con 2.720 e dal Lazio con 2.565.

Tra le province il primato spetta invece a Roma, con 1.443 immobili, seguita un po' a sorpresa da Vicenza con 944, Catania (846) e Bergamo con 800. In questo catalogo virtuale ci sono anche 194 immobili a destinazione turistica: soprattutto hotel, ma anche bed & breakfast e campeggi. Nella speciale classifica di settore il primo posto va alle province di Firenze e Trento, a pari merito con 13 pezzi a testa, seguite da Grosseto.

Ma, classifiche e spigolature a parte, cosa ci dicono tutti questi numeri? Senza dubbio è il segnale di un' economia reale che fatica a girare. Una lucina rossa forse ancora più allarmante di quelle che si accendono nelle statistiche ufficiali, che guardano al Pil, il prodotto interno lordo, e alla disoccupazione. «Un aumento del 25% rispetto all' anno scorso - osserva Sandro Simoncini, direttore del centro studi Sogeea - deve far riflettere il legislatore: non serve aumentare le vendite, come è stato fatto in passato, detassando le imposte sulle alienazioni degli immobili all' asta.

Ma occorre limitare il più possibile le posizioni debitorie, ormai così numerose e importanti». Da qui la proposta di creare un fondo di salvaguardia che possa aiutare imprenditori e semplici proprietari a conservare il proprio immobile. Non solo. Perché qualche intervento potrebbe riguardare anche il modo in cui questi immobili vengono messi all' asta.

Ormai da sette anni il Consiglio nazionale del notariato ha avviato l' uso delle aste telematiche che si sono affiancate a quelle tradizionali in cui è necessario essere presenti fisicamente. La prima assegnazione, una casa in provincia di Sassari, è stata fatta nel 2013 dal tribunale di Brescia. Non tutti i tribunali, però, si sono adeguati alla nuova modalità.

Ed è un peccato perché il canale online garantisce una maggiore trasparenza. E complica la vita a chi vuole mettere in pratica quei piccoli trucchi del mestiere, dagli accordi sotto banco in su, che solo sul posto si possono organizzare.

Secondo Michele Gentilucci, consigliere nazionale del notariato con delega alle aste, è «auspicabile che questa modalità sia adottata da tutti i tribunali: è uno strumento di modernizzazione del Paese a vantaggio di tutti».

