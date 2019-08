UN INCENDIO VALE L’ALTRO – PIOGGIA DI CRITICHE SU LEONARDO DICAPRIO CHE SUI SOCIAL HA PUBBLICATO UN’IMMAGINE SBAGLIATA DEI ROGHI IN AMAZZONIA: LA FOTO, INFATTI, NON È STATA SCATTATA ADESSO, MA RISALE AL 2018 – A CADERE NEL TRANELLO ANCHE CRISTIANO RONALDO CHE HA CONDIVISO UN ROGO DEL 2013. E C’È ANCHE CHI MANDA IN RETE FAKE…(VIDEO)

DAGONEWS

il post di leonardo dicaprio sui roghi in amazzonia

Migliaia di persone hanno condiviso sui social fotografie errate degli incendi nella foresta amazzonica.

La Nasa ha rilasciato immagini dallo spazio che mostrano l'entità degli incendi, ma molti su Twitter, Facebook e Instagram hanno condiviso foto che riguardano roghi avvenuti in passato in Amazzonia o in altre parti del mondo.

il post di cristiano ronaldo sui roghi in amazzonia

A cadere nel tranello anche la stella di Hollywood Leonardo DiCaprio che ha condiviso un'immagine su Instagram che ha raggiunto i tre milioni di “Mi piace”. Tuttavia la fotografia è stata scattata nel 2018.

Il calciatore Cristiano Ronaldo ha condiviso un'immagine che è stata pubblicata per la prima volta nel 2013. Un’altra foto diventata virale risale al 1989. Secondo la CNN, celebrità come Jaden Smith e Logan Paul sarebbero i responsabili della condivisione di immagini obsolete.

il post di david licauco

Anche l'attore David Licauco ha condiviso immagini che non riguardano il rogo attuale.

