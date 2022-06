INCIDENTE MORTALE SULLA A1 TRA MODENA SUD E VALSAMOGGIA - LO SCONTRO HA COINVOLTO DUE CAMION E UN'AUTO: IL BILANCIO È DI UN MORTO E SEI FERITI, TRA CUI UN BAMBINO - UNO DEI DUE TIR SI È RIBALTATO SULLA CARREGGIATA, CAUSANDO UNA PERDITA DI CANDEGGINA SULLA STRADA E INNESCANDO UN PRINCIPIO D'INCENDIO - SULL'AUTOSTRADA SI SONO FORMATE CODE LUNGHE CHILOMETRI E…

Lo scontro tra due camion lungo l’autostrada, uno dei bisonti che in seguito al violento impatto si ribalta sulla carreggiata perdendo parte del carico (candeggina) che innesca un principio di incendio. Nell’altro tir invece, stritolato all’altezza della cabina, il corpo del conducente: quando è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco era già senza vita.

Coinvolta anche un’auto. Questa la scena a cui si sono trovati di fronte i soccorritori venerdì 24 giugno attorno alle 4 sulla A1 Milano-Napoli, sul tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, che poi è stato chiuso in entrambe le direzioni anche perché il New Jersey era finito nel mezzo della corsia sud. Solo a fine mattinata, infatti, dopo tanti disagi, è stata aperta anche la carreggiata verso Bologna.

TRISTE BILANCIO

Il bilancio è di un morto e di sei feriti portati all’ospedale Maggiore in elicottero e tra questi vi sarebbe anche un bambino che viaggiava nella vettura. Stando ad una prima ricostruzione, uno dei camion in seguito all’impatto con l’altro tir si è ribaltato perdendo parte del suo carico - candeggina - e innescando un principio d’incendio spento da squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena. Oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorsi, sanitari e meccanici, la polizia stradale che ha effettuato i rilievi dell’incidente e il personale della direzione 3 tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

CODE E DISAGI

Inevitabili, anche a distanza di ore dall’incidente, ripercussioni sul traffico autostradale. Al momento ci sono ancora tre chilometri di coda in direzione Milano in corrispondenza dell’uscita di Valsamoggia, quattro chilometri in direzione Bologna in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e sette chilometri di coda in direzione Bologna in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud. Autostrade consiglia deviazioni di percorso a chi è in viaggio, soprattutto lunghe percorrenze.

ACQUA ALLA GENTE IN CODA

L’ondata di calore peggiora la situazione del traffico in A1 dopo l’incidente mortale. Solo un tratto, quello verso Milano, è stato aperto a metà mattinata, mentre quello verso Bologna resta chiuso e sta determinando code anche di dieci chilometri. La gente è bloccata sotto il sole in auto, con una calura eccessiva dentro un lungo giorno da bollino rosso. Ai viaggiatori incolonnati si stanno distribuendo bottigliette d’acqua.

A causa del danneggiamento delle barriere centrali il traffico in direzione Milano circola comunque su tre delle quattro corsie disponibili e si registrano tre chilometri di coda. Sono invece ancora in corso, a le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino della viabilità nel tratto in direzione Bologna - nell’impatto dei veicoli è stato disperso un carico di candeggina - dove ci sono code di nove chilometri in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e di dieci chilometri in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud. Autostrade invita a chi viaggia verso Bologna di percorrere strade alternative.

LA RIAPERTURA DELLA A1

Poco dopo le ore 10:30 circa sull’autostrada A1 Milano - Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Bologna, temporaneamente chiuso in precedenza a causa dell’incidente. Attualmente, in direzione Bologna il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano sette chilometri di coda; tre chilometri di coda in diminuzione direzione Milano. In alternativa, agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Reggio Emilia percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Valsamoggia.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Ancona/Pescara si consiglia di seguire il percorso A4 – A13 e infine A14. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Firenze/Roma si consiglia di seguire il percorso A1 – A15 – A12 – A11 e infine A1.