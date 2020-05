27 mag 2020 15:18

INCORONATI CONTRO IL CORONAVIRUS – LA GENIALATA DI BURGER KING CHE REGALA AI CLIENTI DELLE MEGA CORONE PER POTERSI GUSTARE UN PANINO RISPETTANDO IL DISTANZIAMENTO SOCIALE: PER ADESSO IL MEGA COPRICAPO DI CARTONE VIENE DISTRIBUITO NEI FAST FOOD DELLA CATENA IN GERMANIA, MA L’INIZIATIVA LANCIATA CON IL CLAIM “DISTANCING, BUT MAKE IT FASHION” È GIÀ VIRALE…