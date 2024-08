INCREDIBILE: PER IL MEGA FLOP DELLE OLIMPIADI, MACRON HA SPESO 7,5 MILIARDI DI EURO – SOLO PER LA PRESUNTA BONIFICA DELLA SENNA È STATO SPESO 1 MILIARDO E MEZZO. TUTTO INUTILE: IL FIUME È PIENO DI CACCA (LETTERALMENTE) E I POVERI ATLETI VOMITANO APPENA USCITI - I DIPENDENTI PUBBLICI CHE MINACCIANO SCIOPERI, LE INFRASTRUTTURE CHE RISCHIANO DI NON TROVARE UN UTILIZZO, I RESIDENTI INCAZZATI: STORIA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO (PENSATO SOLO PER SODDISFARE L'EGO DI EMMANUEL)...

Dagotraduzione di Matthew Lynn per www.telegraph.co.uk

olimpiadi a parigi 8

Il tempo stringe per quello che dovrebbe rivelarsi l'evento più spettacolare dell'estate. Tra meno di due settimane, si apriranno le Olimpiadi di Parigi . Secondo il piano, oltre a essere un evento sportivo, dovrebbe dare una spinta enorme al turismo, rilanciare la città, attrarre investimenti e dare una scossa a un'economia francese che ha un disperato bisogno di una spinta.

C'è solo un problema. Non sta succedendo.

In realtà, la motivazione economica nell’organizzazione delle Olimpiadi è sempre stata traballante. Ma a Parigi si sta trasformando in un flop finanziario catastrofico, con i turisti che evitano la città e i viaggi in calo.

Le Olimpiadi sono sempre state vendute come un investimento costoso, ma in definitiva utile. È vero, potrebbe costare qualche miliardo costruire tutti gli stadi e le strutture e mettere in atto la sicurezza extra richiesta per organizzare tutti gli eventi. Ma questo si ripaga da solo il più delle volte, con i giochi che portano molti turisti extra nella città ospitante, aumentandone la visibilità e innescando un'ondata di rinnovamento e investimenti. Nel caso di Parigi, l'argomento è sempre stato incerto.

olimpiadi a parigi 9

Dopotutto, la capitale francese non è esattamente a corto di turisti, per cominciare; con 44 milioni di visitatori all'anno, era già la città più visitata al mondo. Ed è sempre stato difficile capire perché Parigi avesse bisogno di aumentare la sua visibilità; è probabilmente sicuro dire che la maggior parte delle persone ne ha già sentito parlare.

Tuttavia, il presidente Macron, almeno ai tempi in cui aveva più potere di adesso, ha accantonato tutto questo e ha continuato a volere le Olimpiadi nella capitale del paese. Per l’organizzazione ci sono voluti 7,5 miliardi di euro.

olimpiadi a parigi 6

Certo, lo sport sarà spettacolare. Ho i biglietti per l'atletica e non vedo l'ora. Ma man mano che la cerimonia di apertura si avvicina, ci sono segnali preoccupanti che l'evento si stia trasformando in un fallimento finanziario.

Air France ha riferito all'inizio di questo mese che si aspettava di registrare una perdita di 180 milioni di euro nel trimestre in corso. Perché? Perché molti passeggeri stanno evitando la città, aspettandosi sia molto più affollata del solito.

olimpiadi a parigi 7

Si tratta di un doppio colpo per il governo francese, che possiede il 29% della compagnia aerea e le sue azioni sono scese del 40% quest'anno (a differenza del proprietario di British Airways, IAG, in rialzo del 12% da gennaio). Anche altre compagnie aeree stanno soffrendo, con l'americana Delta che solo questa settimana ha annunciato un colpo da 100 milioni di dollari per le prenotazioni in calo verso Parigi.

olimpiadi a parigi 4

Allo stesso modo, le prenotazioni alberghiere sono deludenti. Ci sono alcuni giorni di punta intorno alla cerimonia di apertura , ma durante l'intero periodo delle Olimpiadi l'occupazione è ora al di sotto del livello dell'81,4% che la città ha visto a luglio 2023, secondo un rapporto dell'Insee, l'agenzia ufficiale di statistica francese. Anche i prezzi stanno scendendo costantemente, con le aspettative di un costo alle stelle per una stanza che svaniscono con l'avvicinarsi dell'evento e le tariffe che scendono costantemente per riempire le stanze vuote. In parole povere, gli hotel di Parigi stanno vivendo un'estate peggiore del solito.

olimpiadi a parigi 3

Anche la sponsorizzazione per capitalizzare l'audience televisiva globale non è stata un grande successo. Il comitato organizzatore ha dichiarato che raggiungerà il suo obiettivo di 1,2 miliardi di dollari dalle grandi aziende. Ma ha dovuto essere aiutato all'ultimo minuto dal miliardario Bernard Arnault, con il suo impero LVMH che è intervenuto con 150 milioni di euro di promozione, suscitando alcune accuse secondo cui questi saranno i primi "giochi di lusso".

Non è affatto cinico immaginare che Arnault, che è molto legato al presidente Macron, si sia sentito in dovere di dare una mano e abbia aperto il suo libretto degli assegni per assicurarsi che i Giochi non si schiantassero. Ma non è certo una grande pubblicità associare un'azienda di lusso alle Olimpiadi.

olimpiadi a parigi 5

Nel frattempo, la città potrebbe non essere nemmeno pronta. La Senna ancora troppo inquinata per gli eventi programmati e, con triste inevitabilità, i dipendenti pubblici francesi minacciano già scioperi se non viene offerto loro del denaro extra. Sommando tutto, la situazione non promette bene.

Certo, ci sono ancora stime ufficiali di un impatto economico positivo, se si prende in considerazione il lungo termine. Ma abbiamo tutti imparato a prendere questo genere di previsioni con un generoso pizzico di sale.

olimpiadi a parigi 10

A giudicare dall'esperienza di altre città, molti di quei presunti benefici non si materializzano mai e il paese ospitante si ritrova con una serie di costosi sviluppi per i quali nessuno riesce a trovare un uso. Per fare un solo esempio, il London Stadium, costruito per i giochi del 2012 , è un campo decente per il West Ham, ma è difficile capire perché siano stati necessari i soldi dei contribuenti per costruirlo.

In realtà, le Olimpiadi hanno bisogno di un radicale ripensamento. Sono un grande spettacolo sportivo, e una prova dei limiti della resistenza umana e dei risultati. Dovrebbero essere uno spettacolo stimolante attorno al quale il mondo intero possa unirsi. Ma l’idea di organizzare l'evento in una città diversa ogni quattro anni sta diventando sempre più insostenibile, con i costi in continuo aumento, e con visitatori e sponsor sempre più diffidenti del modo in cui la confusione e la sicurezza renderanno troppo difficile viaggiare per uno qualsiasi degli eventi.

olimpiadi a parigi 1

Da molti anni è in corso una campagna affinché le Olimpiadi abbiano una sede permanente, con la Grecia come sede più ovvia. Atleti, spettatori e troupe televisive potrebbero recarsi sul sito ogni quattro anni e le strutture potrebbero essere utilizzate per gli allenamenti per il resto del tempo.

Sarebbe molto più economico, molto più facile da organizzare e molto meno soggetto a corruzione. Dopo il flop finanziario di Parigi, questo dovrebbe essere sicuramente ovvio per tutti: tutto ciò che deve accadere è che tutti i paesi in competizione concordino su una sede.

olimpiadi a parigi 11 olimpiadi a parigi 12 olimpiadi a parigi 2 olimpiadi a parigi misure di sicurezza