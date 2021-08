AVETE PIÙ DI 40 ANNI E INGRASSATE? NON DATE LA COLPA AL METABOLISMO, DIPENDE SOLO DALLE VOSTRE ABITUDINI (SBAGLIATE) – LO STUDIO PUBBLICATO SU “SCIENCE” CHE SFATA UNA SERIE DI MITI SUL METABOLISMO: NON RALLENTA CON LA MEZZA ETÀ E NEMMENO CON LA MENOPAUSA. SI PUÒ DIVIDERE PER TUTTE LE PERSONE IN QUATTRO FASI DELLA VITA E, IN PARTICOLARE, DOPO I 60 ANNI…