12 lug 2019 13:26

INCUBO TENTACOLARE – CON L’ESTATE ARRIVA PER I BAGNANTI L’INCUBO MEDUSA CHE CON I SUOI TENTACOLI RISCHIA DI TRASFORMARE UNA RILASSANTE GIORNATA AL MARE IN UN VERO INFERNO – CI SONO VARIE LEGGENDE SUI METODI MIGLIORI PER ATTENUARE IL DOLORE, MA SPESSO I RIMEDI FAI DA TE NON FANNO ALTRO CHE PEGGIORARE LA SITUAZIONE – PER SOFFRIRE MENO OCCORRE…(VIDEO)