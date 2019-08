19 ago 2019 15:45

INCURVATIO NON PETITA - IL PENE CURVO PUÒ ESSERE INVALIDANTE NON SOLO PER L'UOMO MA PER LA COPPIA, PERCHÉ OLTRE UN CERTO GRADO DI CURVATURA IL DOLORE E LE DIFFICOLTÀ NELLA PENETRAZIONE RIGUARDANO ANCHE IL PARTNER – MA NON DISPERATE PERCHÉ LA MEDICINA È IN GRADO DI DARVI UNA RADDRIZZATA: SE IL PROBLEMA È CONGENITO, L'UNICA OPZIONE VALIDA È LA CHIRURGIA. SE INVECE LA LESIONE È ACQUISITA, IL PRIMO ACCORGIMENTO SARÀ QUELLO DI STABILIZZARE LA…