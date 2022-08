3 ago 2022 16:48

INDAGINI IN ALTO MARE – LO SKIPPER DELLO "SWEET DRAGON", LO YACHT DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI, È INDAGATO DALLA PROCURA DI TEMPIO PAUSANIA, IN SARDEGNA, PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PER L’INCIDENTE DEL MOTOSCAFO IN CUI È MORTO L’IMPRENDITORE INGLESE DEAN KRONSBEIN - IN UN PRIMO MOMENTO ERA STATO SALUTATO COME COLUI CHE AVEVA PRESTATO I PRIMI SOCCORSI, MA ORA PARE CHE…